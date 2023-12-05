Для відновлення роботи Баштанського сирзаводу, який неодноразово обстрілювали російські війська, необхідно забезпечити додатковий обсяг сировини.

Про це під час брифінгу заявив голова Баштанської РВА Владислав Дмитрів у понеділок, 4 грудня, пишуть «НикВести».

До початку війни підприємство було найбільшим платником податків у районі. Однак внаслідок інтенсивних бойових дій та численних обстрілів російськими ракетами завод вирішив вивезти обладнання в інший регіон.

— На превеликий жаль, мова про те, що завод повернеться і почне діяльність в Баштанці, наразі не йде. Причина одна – відсутність сировини. У зв'язку з тим, що була окупація та активна фаза обстрілів всіх населених пунктів різко знизилось поголів'я рогатого скота, — каже голова РВА.

За його словами, для того, щоб завод виходив сьогодні на мінімальну рентабельність, йому потрібно 100 тонн молока на добу. А у зв’язку з тим, що навколишні населені пункти сильно постраждали від обстрілів та бойових дій, забезпечити таку кількість сировини наразі неможливо через зменшення поголів’я великої рогатої худоби.

— Щоб його відновити завод , потрібно вирішити три проблеми: державна допомога на вирощування молодняка, забезпечення кормовою базою та зміна цінової політики на закупівлю молока, – сказав Владислав Дмитрів.

Нагадаємо, що у Миколаєві з початком повномасштабної війни були вимушені закритися 90% середніх підприємств. Також перестали працювати або пішли в інші регіони майже всі великі підприємства.

Варто зазначити, що в Миколаївській області також руйнувань зазнали три заводи компанії «Agrofusion», які знаходились на лінії фронту, а саме в Вітовському і Снігурівському районах Миколаївської області, зазнали руйнувань. Директор компанії «Agrofusion» Сергій Сипко повідомив, що два заводи компанії «Agrofusion», які з початку повномасштабного вторгнення зазнали значних руйнувань, можуть відновити свою роботу на повну потужність вже в серпні цього року.

Як відомо, корейська корпорація Posco планує побудувати на Миколаївщині завод з виробництва сталевих модулей, що використовуватимуть для відбудови житла і підприємств.