В «Миколаївоблтепло» заявили, що після закінчення війни не подаватимуть теплоносій в будинки, які не пред'являть акти готовності до опалювального сезону.

Про це повідомив директор підприємства Микола Логвінов під час брифінгу, де відзначив, що 95% виниклих цьогоріч проривів є внутрішньобудинковими, пишуть «НикВести».

За словами Миколи Логвінова, безвідповідальність деяких керуючих компаній, які не вживають заходів щодо підготовки будинків до опалювального сезону стає причиною поширених поривів на внутрішньобудинкових мережах.

— Наразі 95% поривів — внутрішньобудинкові мережі і це продовжується не один рік, а десятиліттями. Коли були комунальні ЖЕКи на них можна було повпливати, а зараз є ОСМД і керуючі компанії — це приватний бізнес і вони самі вирішують готувати будинок до опалювального сезону чи ні, – сказав він.

Директор облтепло заявив, що технічно він має право не подавати тепло для будинків без акта готовності, але він визначив цей метод неприйнятним у зв'язку зі складною ситуацією, пов'язаною з війною.

— Підприємство дає приписи чи готовий будинок до опалювального сезону. Теоретично я маю право не подати носій до будинку, який не отримав акт готовності, але зараз йде війна і я не вважаю цей метод ненормальним, щоб люди страждали через поганого керівника ОСББ. В нас немає житлової комунальної інспекції, яка може їх оштрафувати. Можемо тільки не подати тепло, але через безгосподарності людини будуть страждати всі люди, – розповів він.

Микола Логвінов також наголосив на тому, що не підготовка будинків до опалювального сезону призводить до серйозних збитків для підприємства. Прориви в мережі призводять до великих втрат теплової енергії і вимагають значних витрат на ремонт та технічне обслуговування.

— Для нас це також негативно — це гроші, якщо людина отримує неякісну послугу вона не буде платити за неї, по-друге, вода в мережі вона дорога, тому що вона проходить хімпідготовку і на це витрачено гроші. Якщо піде не підготовлена вода в котел, то потім потрібно буде його промивати, а це коштує на 1 котельню близько 100 мільйонів гривень. Тому для нас то що ЖЕКи і ОСМД не готуються це для нас дуже болісно, коли війна закінчиться ми будемо з ними по іншому розмовляти. Ми будемо не будемо не давати теплоносій в ті будинки, які не будуть готові, – резюмував він.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.