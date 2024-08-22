Знесення дерев біля обласної лікарні в Миколаєві, фото: «НикВести»

У Миколаєві пропонують запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку дерев строком на 3 роки. Виключенням можуть стати випадки, узгодженні Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу.

З такою пропозицією до представників міської влади звернулась депутатка Миколаївської обласної ради Алла Ряжських у дописі в Facebook.

Вона зазначила, що в Миколаєві склалася катастрофічна ситуація з зеленими насадженнями. На це вплинула і війна, і відсутність достатнього поливу та розуміння сучасного догляду за деревами.

— Кількість зелених насаджень в місті суттєво зменшилася. Вона буде й далі зменшуватися, тому що зелений фонд міста застарілий, довгі роки на якість оновлення його ніхто особливо не звертав уваги, гроші переважно виділялися на петунії в горщиках, дерева масово «омолоджувалися» і, відповідно, масово гинули. Крім того, обрізка дерев може бути одним з корупційних механізмів, адже за кожне обрізане дерево комунальні служби отримують кошти з міського бюджету. І проконтролювати доцільність цих вирубок практично неможливо. Але якщо ми далі так будемо продовжувати, місто так і буде втрачати привабливість і ділову теж, — написала Алла Ряжських.

Алла Ряжських нагадала, що майже рік тому на рівні області було прийнято рекмендацію перейняти досвід інших міст та створити правила кронування дерев та поводження із зеленими насадженнями. Міська влада та Департамент ЖКГ на пропозицію відгукнулись, однак фахівці «Миколаївських парків» надали перевагу продовжити «омолоджувальну» обрізку.

Для уникнення подальших скарг Алла Ражських запропонувала на найближчі 3 роки заборонити «омолоджувальну» обрізку. Це не стосуватиметься випадків, погоджених екоінспекцією, санітарної та формувальної обрізки.

— Час наближається до осені, чисельність сухих дерев в місті, по яким надана заява на видалення мешканцями міста і погоджена з фахівцями з ДЕІ, перевищує 1000 штук. (тобто профільне підприємство без роботи не залишиться). І щоб запобігти ситуації, коли знов мешканці будуть жалітися на те, що в місті триває лісозаготівля, на останніх сумісних нарадах з ДЖКГ та ДЕІ була прийняте рішення запропонувати міській владі до моменту вирішення всіх проблематичних пунктів Рекомендацій, на 3 роки прийняти мораторій на омолоджувальну обрізку дерев на території міста Миколаїв за винятком випадків, які офіційно узгоджені з ДЕІ Південно-Західного округу. Під мораторій не підпадає формувальна (молоді дерева) та санітарна (сухі та небезпечні гілки) обрізки, — пропонує депутатка.

За дану рекомендацію вже проголосувала профільна комісія Миколаївської обласної ради.

— Черга за міськими депутатами та міською владою. При цьому поточна робота над рекомендаціям по догляду за зеленими насадженнями міста буде тривати і я сподіваюсь, що спільну мову буде знайдено і миколаївці не побачать «буратін» на вулицях рідного міста, — додала Алла Ряжських.

Обрізка дерев у Миколаєві

Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», фото «НикВести»

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

Читайте матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».

А також статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».