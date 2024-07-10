Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото з відкритих джерел.

Мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що пам'ятники письменнику Олександру Пушкіну і генералу Михайлу Воронцову представляють цінність, тому їх не можна демонтовувати.

Про це міський голова розповів в інтерв’ю «Укринформу».

— На мою думку, пам’ятники Пушкіну та Воронцову потрібні місту. Я проти того, щоб їх зносити, тому що я – одесит, тут народився. Ці пам’ятники встановили наші пра-пра-пра-дідусі та бабусі , — сказав Геннадій Труханов.

Він нагадав, що пам’ятник Пушкіну встановили за кошти місцевих мешканців і його спеціально встановили спиною до будівлі мерії, а обличчям – до бульвару.

— Коли мені кажуть, що Путін вдягнув у військові мундири Пушкіна та все, що пов’язане з культурою, – це неправильно. Це – наш подарунок росіянам: ми віддаємо їм Пушкіна, який жив і творив у Одесі. Пушкін – частина нашої історії та світової культури. Якщо ми приберемо його постамент в Одесі, ним не перестануть захоплюватися у Франції, Англії чи Італії. Це – класика, — вважає міський голова.

Геннадій Труханов також порадив, поцікавитися тим, що Михайло Воронцов зробив для Одеси.

— Кожен може прочитати історію створення міста. З пісні слів не викинути. Відмовлятися від таких історичних постатей – страусина позиція. Не можна сховати голову в пісок і казати, що цього не було. На жаль, ми не можемо зараз запитати ані в Пушкіна, ані у Воронцова, чи підтримали б вони війну, — додав він.

При цьому, мер нагадав, що в місті перейменовують вулиці, назви яких пов'язані з радянським минулим або сучасною Росією, а з вказівника з усіма містами-побратимами Одеси прибрали три російських міста. При цьому він додав, що у питанні перейменування треба «тримати баланс».

Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

Вiдомо, що спір навколо пам’ятників в Одесі виникає не вперше. Так на початку повномасштабного вторгнення у центрі уваги одеситів було питання демонтажу пам'ятника «Засновникам Одеси», частиною якого була статуя російської імператриці Катерини ІІ.

Зокрема пам'ятник неодноразово обливали фарбою, переодягали в ката, біля нього проходили мирні акції з закликами демонтажу. Також у червні 2022 на сайті Офісу Президента створили відповідну петицію, за місяць вона набрала понад 26,5 тисячі голосів.

У вересні 2022 року Одеська міська рада не підтримала проект рішення про демонтаж і переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею памʼятника імператриці Катерині ІІ. При цьому міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав ідею демонтажу пам'ятника Катерині ІІ в Одесі. Він наголосив, що після того, як місцева влада прийме відповідне рішення, то мінкульт обов’язково дасть свою згоду.

Пізніше скульптуру обернули в чорний поліетилен, огорожею пам'ятник обнесли на початку листопада. А вже в грудні пам'ятник демонтували.