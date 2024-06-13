Міський голова Житомира Сергій Сухомлін розповів про стан енергосистеми у місті і як місцевій владі вдається уникати довготривалих відключені світла.
Про це Сергій Сухомлін розповів журналісту «НикВести» під час конференції по відновленню країни Ukraine Recovery Conference 2024, що проходила у Берліні 11-12 червня.
Мер нагадав, що у 2022-2023 роках, коли по всій Україні вперше почали застосовувати аварійні відключення через російські атаки по енергосистемі, в Житомирі їх майже не було. Схожа ситуація в регіоні зберігається і зараз.
За його словами, кількість відключень вдалось мінімізувати завдяки роботі «зеленої енергетики», модернізації комунальних підприємств та своєчасний перехід на світлодіодне освітлення міста.
— В нас все нормально, світло є. В нас, як і у всіх, є свої ліміти, вони жорсткі. Але якщо взяти освітлення в Житомирі – ми все замінили на світлодіодне ще у 2017-2018 роках і якщо використовувати в економному режимі – це 360 КВт на все місто, — сказав Сергій Сухомлін.
Він додав, на Житомирщині «в свій час» побудували сонячну електростанцію великої потужності, яка зараз дає можливість регіону не виходити за ліміти.
Також, протягом останніх шести років в Житомирі займаються модернізацією комунальних підприємств, що також допомагає знизити напругу на енергосистему.
— Побудована ТЕЦ, яка дає тепло та електроенергію за гроші Швейцарії та бюджетні кошти, та декілька приватних котелень великої потужності. На місцевому водоканалі зараз будуються сонячні електростанції для об’єктів підприємства, — пояснив він.
За словами мера, завдяки допомозі USAID в місті змонтували дві газопоршневі машини. Міський голова сподівається, що до кінця цього року на цих машинах вдасться запустити додаткові 33 МВт потужностей.
— Тому в нас більш-менш ситуація, – підкреслив Сергій Сухомлін.
Мер Житомира поділився, що під час конференції він разом з «Укренерго» представляли проект будівництва сміттєспалювального заводу.
— Я думаю, що це буде перший проект в Україні, бо під час війни, ми запустили в роботу сміттєпереробний завод. Його відкрили (у Житомирі, — прим.) десь у квітні 2022 року, — сказав він.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Відключення електроенергії по всій Україні повернулись в середині травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації. В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси. Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.
На підприємстві «Водопостачання міста Вознесенська» запрацювала сонячна електростанція. Керівництво підприємства каже, що вона допомагає стримувати зростання вартості послуги для населення.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Міський голова Житомира Сергій Сухомлін розповів про стан енергосистеми у місті і як місцевій владі вдається уникати довготривалих відключені світла.
Про це Сергій Сухомлін розповів журналісту «НикВести» під час конференції по відновленню країни Ukraine Recovery Conference 2024, що проходила у Берліні 11-12 червня.
Мер нагадав, що у 2022-2023 роках, коли по всій Україні вперше почали застосовувати аварійні відключення через російські атаки по енергосистемі, в Житомирі їх майже не було. Схожа ситуація в регіоні зберігається і зараз.
За його словами, кількість відключень вдалось мінімізувати завдяки роботі «зеленої енергетики», модернізації комунальних підприємств та своєчасний перехід на світлодіодне освітлення міста.
— В нас все нормально, світло є. В нас, як і у всіх, є свої ліміти, вони жорсткі. Але якщо взяти освітлення в Житомирі – ми все замінили на світлодіодне ще у 2017-2018 роках і якщо використовувати в економному режимі – це 360 КВт на все місто, — сказав Сергій Сухомлін.
Він додав, на Житомирщині «в свій час» побудували сонячну електростанцію великої потужності, яка зараз дає можливість регіону не виходити за ліміти.
Також, протягом останніх шести років в Житомирі займаються модернізацією комунальних підприємств, що також допомагає знизити напругу на енергосистему.
— Побудована ТЕЦ, яка дає тепло та електроенергію за гроші Швейцарії та бюджетні кошти, та декілька приватних котелень великої потужності. На місцевому водоканалі зараз будуються сонячні електростанції для об’єктів підприємства, — пояснив він.
За словами мера, завдяки допомозі USAID в місті змонтували дві газопоршневі машини. Міський голова сподівається, що до кінця цього року на цих машинах вдасться запустити додаткові 33 МВт потужностей.
— Тому в нас більш-менш ситуація, – підкреслив Сергій Сухомлін.
Мер Житомира поділився, що під час конференції він разом з «Укренерго» представляли проект будівництва сміттєспалювального заводу.
— Я думаю, що це буде перший проект в Україні, бо під час війни, ми запустили в роботу сміттєпереробний завод. Його відкрили (у Житомирі, — прим.) десь у квітні 2022 року, — сказав він.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Відключення електроенергії по всій Україні повернулись в середині травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації. В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси. Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.
На підприємстві «Водопостачання міста Вознесенська» запрацювала сонячна електростанція. Керівництво підприємства каже, що вона допомагає стримувати зростання вартості послуги для населення.