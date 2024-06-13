Міський голова Житомира Сергій Сухомлін у Берліні. Фото: «НикВести»

Міський голова Житомира Сергій Сухомлін розповів про стан енергосистеми у місті і як місцевій владі вдається уникати довготривалих відключені світла.

Про це Сергій Сухомлін розповів журналісту «НикВести» під час конференції по відновленню країни Ukraine Recovery Conference 2024, що проходила у Берліні 11-12 червня.

Мер нагадав, що у 2022-2023 роках, коли по всій Україні вперше почали застосовувати аварійні відключення через російські атаки по енергосистемі, в Житомирі їх майже не було. Схожа ситуація в регіоні зберігається і зараз.

За його словами, кількість відключень вдалось мінімізувати завдяки роботі «зеленої енергетики», модернізації комунальних підприємств та своєчасний перехід на світлодіодне освітлення міста.

— В нас все нормально, світло є. В нас, як і у всіх, є свої ліміти, вони жорсткі. Але якщо взяти освітлення в Житомирі – ми все замінили на світлодіодне ще у 2017-2018 роках і якщо використовувати в економному режимі – це 360 КВт на все місто, — сказав Сергій Сухомлін.

Він додав, на Житомирщині «в свій час» побудували сонячну електростанцію великої потужності, яка зараз дає можливість регіону не виходити за ліміти.

Також, протягом останніх шести років в Житомирі займаються модернізацією комунальних підприємств, що також допомагає знизити напругу на енергосистему.

— Побудована ТЕЦ, яка дає тепло та електроенергію за гроші Швейцарії та бюджетні кошти, та декілька приватних котелень великої потужності. На місцевому водоканалі зараз будуються сонячні електростанції для об’єктів підприємства, — пояснив він.

За словами мера, завдяки допомозі USAID в місті змонтували дві газопоршневі машини. Міський голова сподівається, що до кінця цього року на цих машинах вдасться запустити додаткові 33 МВт потужностей.

— Тому в нас більш-менш ситуація, – підкреслив Сергій Сухомлін.

Мер Житомира поділився, що під час конференції він разом з «Укренерго» представляли проект будівництва сміттєспалювального заводу.

— Я думаю, що це буде перший проект в Україні, бо під час війни, ми запустили в роботу сміттєпереробний завод. Його відкрили (у Житомирі, — прим.) десь у квітні 2022 року, — сказав він.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Відключення світла на Миколаївщині

Відключення електроенергії по всій Україні повернулись в середині травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації. В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси. Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

На підприємстві «Водопостачання міста Вознесенська» запрацювала сонячна електростанція. Керівництво підприємства каже, що вона допомагає стримувати зростання вартості послуги для населення.