В. о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірини Ткаченко, фото: «НикВести»

В. о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко заявила, що питання про скорочення колективу обласного центру лікування інфекційних захворювань не стоїть перед владою.

Про це посадовиця сказала в ході брифінгу у вівторок, 13 березня, відповідаючи на питання кореспондентки «НикВести».

Ірина Ткаченко розповіла, що на сьогодні кадрове питання в закладах охорони здоровʼя Миколаївської області — вразливе, адже укомплектованість лікарями складає лише 67%.

— Кадрове питання на сьогодні є вразливим питанням. На сьогодні в регіоні працює близько 12 тисяч медпрацівників. Укомплектованість зараз склаадє 67%. Трохи краща ситуація стосовно середнього медичного персоналу: медсестри, фельдшери. Укомплектованість складає 78%, — заявила посадовиця.

Відповідаючи на питання щодо можливого скорочення медперсоналу у Миколаївській обласній інфекційній лікарні, вона заявила, що управління буде боротись за кожного лікаря, який на сьогодні виконує свою роботу.

— 12 лікарів, які там на сьогодні є, працюють. Скорочення медиків не буде. Ви ж розумієте ситуацію стосовно укомплектування кадрів серед лікарів. За кожного лікаря ми сьогодні будемо боротись, — запевнила Ірина Ткаченко.

Раніше стало відомо, що колективу Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань, частково виплатили заробітні плати, які вони не отримували понад двох місяців.

Як відомо, медиків Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб залишили без заробітної плати за січень.

Після цього медики обласного центру лікування інфекційних хвороб просять очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма допомогти з вирішенням питання виплати заробітної плати за січень, без якої їх залишили.

В свою чергу, заступник керівника ОВА Юрій Гранатуров заявив, що вирішення проблеми з затримками по виплаті зарплат медичним працівникам Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань за січень та лютий потребує участі обласної ради як власника лікарні.

Нагадаємо, до цього Миколаївська облрада планувала «списати» з балансу інфекційної лікарні новий операційний стіл вартістю в 76 тисяч гривень, однак після публікації «НикВести» облрада зняла це питання з розгляду сесії.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.

Скорочення лікарів

Однак ці два випадки не єдині у медичній галузі Миколаївщини. Ще 31 березня 2023 року редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого — 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Однак у квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.