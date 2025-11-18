Сесія у Вознесенську: як депутати зупиняли ліквідацію КП, а мер хотів матюкатися через ярмарок у Раковому

Будівля Вознесенської міської ради. Фото: "МикВісті"

У Вознесенську відбулася 85-та чергова сесія міської ради, під час якої депутати внесли зміни до кількох міських програм та розглянули низку земельних питань.

«МикВісті» переглянули засідання й підготували добірку ключових рішень.

У роботі сесії взяли участь 19 депутатів. Першим розглянули питання щодо приєднання громади до місцевої асоціації органів самоврядування «Асоціація прифронтових міст та громад». Депутати без обговорень одноголосно підтримали меморандум про наміри та рішення про вступ.

«Вступаємо всюди, куди можемо. Аби була користь», — прокоментував ухвалення рішення міський голова Євгеній Величко.

Далі на розгляд винесли питання про встановлення надбавки за вислугу років міському голові Вознесенська.

«Це питання технічне. 17 листопада виповнюється 5 років з дня призначення міського голови, тому це технічно іде надбавка», — зазначила доповіач з даного питання.

Міський голова запитав скільки ж тепер він отримуватиме надбавки.

«Там копійки. Там 15% від посадового окладу», — додала доповідач не вказавши точних сум.

Депутати також підтримали це рішення без обговорення та запитань. 19 депутатів було «за».

Сриншот трансляцій засідання сесій Вознесенської міської ради

Після цього депутати одразу підтримали низку змін: дозволили «Вознесенському центру надання соціальних послуг» запровадити платні послуги, внесли корективи до програми соціального захисту «Турбота», оновили програму охорони здоров’я, затвердили зміни до програми розвитку освіти та скоригували програму соціально-економічного розвитку громади.

Суперечка через створення ярмаркової площі у Раковому

А ось зміни до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства громади на 2024-2026 роки внесли не так швидко.

Член постійної депутатської комісії з житлово-комунальних питань, депутат від «Слуги Народу» Юрій Іщенко зауважив, що у проєкті рішення, опублікованому на офіційному сайті міської ради, немає змін щодо збільшення фінансування на поточний ремонт покриття на території села Ракове по вулиці Кольчака, 45. Але ці зміни розглядались на комісіях.

Депутат зазначив, що на даний захід вже виділено 2 мільйони 700 тисяч гривень. Даним проєктом передбачається збільшення фінансування на 1 мільйон 48 тисяч гривень. Проте комісія не підтримала проєкт рішення.

«Комісія одноголосно не підтримала цей захід і пропонує виключити його з даного проєкту», — зазначив він.

Зазначимо, що мова йде про створення ярмаркової площі в селі Ракове. Проєкт передбачає облаштування місця для розміщення торгівельних МАФів, де мешканці сіл Ракове, Новогригорівка зможуть продавати продукцію власного виробництва.

Саме це питання обговорювали у Вознесенську під час візиту екс-посла Королівства Данія в Україні Оле Егберга Міккельсена у травні 2025 року.

23 травня Вознесенська громада приймала екс-посла Королівства Данія в Україні Ole Egberg Mikkelsen та радника з питань співпраці Сергія Бабкіна.

Мер Євгеній Величко негативно відреагував на пропозицію комісії скасувати збільшення фінансування. Він нагадав, що майданчик готується під МАФи, які партнери з Данської ради у справах біженців (DRC) завершують виготовляти.

«Ви ж розумієте, що вже закінчуються виготовлення МАФів, які зробив міжнародник DRC (Данська рада у справах біженців, — прим.). Що це наші зобов’язання підготовити майданчик. Ви знову хочете, щоб я на трибуні матюкався», — висловив незадоволення міський голова.

Проте Юрій Іщенко наполягав, що виділених раніше 2,73 мільйона гривень достатньо.

«Комісія вважає, що на майданчик вистачить запропонованих коштів 2 мільйони 730 тисяч гривень. Дана сума була затверджена попередніми рішеннями. Чому вона на початку не була в розмірі 3 мільйон а 700, а тільки зараз додається?», — запитав він.

Міський голова Євгеній Величко. Фото: Вознесенська міська рада

У відповідь міський голова пояснив, що роботи й так коштують дешевше, ніж укладають плитку по місту.

«Колеги, я вам відразу пояснюю, що це робота з DRC. Нам зараз заливають 2 тисячі квадратів бетону товщею 15 сантиметрів. Ви навіть плитку четвірку на 2 тисячі квадратів за цю ціну не зробите. Ми сьогодні кладемо плитку по 2 тисячі за квадратний метр. Нам бетон 15 сантиметрів з армуванням з гелем всередині кладуть дешевше», — наполягав мер.

Євгеній Величко також нагадав, що роботи мають бути виконані цього року, тому відмова комісії він назвав «саботажем».

«Коли наш партнер закінчує цю програму — це просто знову саботаж я вважаю з вашого боку. Коли ви знаєте, що вже закінчуються роботи і в цьому році маємо виконати роботу по цьому ринку», — сказав мер.

Після цього він запропонував поставити пропозицію комісії на голосування.

«Юрчик, давай ти — відстоюй інтереси комісії або не відстоюй», — прокоментував мер.

Підтримали її лише двоє депутатів. Мер звернув увагу однієї з депутаток, що вона проголосувала помилково.

««За» двоє. Хто двоє? Інно Миколаївно (депутатка Інна Нечипорук, — прим.) це не той випадок, Миколаївна приберіть телефон і будьте на сесії, бо ви зараз голосуєте не в ту сторону. Наполегливо прошу, не користуйтесь телефоном під час сесії», — сказав Євнегій Величко.

У підсумку проєкт рішення у первісній редакції винесли на голосування і 19 депутатів його підтримали.

Ліквідація «Єдності» зависла до завершення воєнного стану

Окремо депутати розглянули питання про скасування рішення від 16 квітня 2024 року щодо ліквідації комунального підприємства «Єдність». Голова ліквідаційної комісії, депутат обраний від «Нашого краю» Олексій Вдовіченко повідомив, що завершити процедуру наразі неможливо. За його словами, під час ліквідації підприємства обов’язково мають бути проведені аудит, перевірки податкової служби та Пенсійного фонду, однак КП має обмежений доступ до внутрішніх документів.

«Форс-мажорні обставини. Ми не зможемо завершити цю процедуру. Тобто вона зупиняється до кінця військового стану», — пояснив він.

Після цього у депутатів виникли додаткові питання: що буде з підприємством у разі скасування ліквідації та чи має воно відновити роботу. Оскільки відповідей не прозвучало, депутати вирішили направити питання на доопрацювання.

Депутати також розглянули низку фінансових, майнових та земельних питань. Зокрема, одноголосно підтримали зміни до бюджету Вознесенської громади на 2025 рік, адже всі комісії відпрацювали це питання і додаткових зауважень не було.

Вознесенська міська рада. Фото: "МикВісті"

Далі перейшли до ухвалення змін у Положення про податки та майно. Відповідним рішенням жителів громади, чиє майно постраждало від обстрілів, звільнять від сплати податку на 100% — на весь період відновлення.

Також депутати погодили прийняття від Бузької громади обладнання для стоматологічного кабінету, яке буде передано на баланс місцевих закладів охорони здоров’я.

У земельному блоці ухвалили низку рішень, серед них виділення землі для двох ОСББ на обслуговування території, ряд рішень стосувались землі для обслуговування житлових будинків, а також передача в оренду земельних ділянок для обслуговування будівель торгівлі.

Також читайте матеріал «МикВсті»: Що змусило мера Вознесенська лаятися на депутатів? Розбір сесії міськради

Нагадаємо, що відео з сесії Вознесенської міськради, на якій мер Євгеній Величко кричить на депутатів і вживає нецензурну лексику, швидко розлетілося мережею — лише на сторінці «МикВісті» в TikTok воно набрало пів мільйона переглядів.

Після цих подій Євгеній Величко пояснив свою поведінку. За його словами, на засіданні була критично мала кількість депутатів, тому деякі з них «спекулювали» та в інтересах своїх фракцій не голосували за проєкти рішень.

Він зазначив, що нецензурна лексика та образи в сторону депутатів лунали від нього вперше і він кається, що так сталося.

Альона Коханчук, МикВісті