Маслоэкстракционный завод «Экотранс» планирует провести реконструкцию, уменьшив мощности и внедрив меры экологической безопасности производства.

Об этом говорится в сообщении о планируемой деятельности, которую ООО «Экотранс» опубликовало в газете «Южная правда», пишут «НикВести».

«Планируемая деятельность предполагает проведение комплекса работ с целью усовершенствования технологических производственных процессов предприятия путем использования более современных технологических решений и технологического оборудования ведущих европейских производителей, которое позволит минимизировать вредное влияние на окружающую среду», — говорится в сообщении.

Как заявили на предприятии, согласно первой технической альтернативы планируется:

реконструкция рушительно-веяльного и маслопрессового цеха, цехов экстракции и грануляции, очистных сооружений дождевых стоков, основной галереи;

переоснащение сооружений фильтров котельной. В качестве топлива для котлов используется шелуха подсолнечника;

строительство канализационной насосной станции, парогенераторной, подземной емкости растворителя, сооружений для емкости отбора масла и т.д.

Согласно второй технической альтернативы, речь идет о техническом переоснащении сооружений фильтров котельной. В качестве горючего для котлов используется дизель.

Напомним, жители дома Озерная, 39 жаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Также, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.