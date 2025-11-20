«Я на нервах», — Панченко розізлився на депутатів, бо вони не хочуть вдруге фінансувати проєктування відбудови школи на його окрузі

Федір Панченко на фоні ескізу нової будівлі ліцею №51 на його окрузі у Миколаєві, фото «МикВісті»

У Миколаєві хочуть розробити ще один проєкт для зруйнованого обстрілом ліцею №51 — цього разу його реконструкції. До цього міська влада вже замовляла проєкт нового будівництва «золотого» ліцею за 6,3 мільйона гривень, за яким побудувати школу з нуля коштуватиме понад 1 мільярд гривень.

Про це йшлося під час засідання комісії з питань бюджету міської ради 19 листопада, пишуть «МикВісті».

Депутатам пропонують внести зміни до програми соціально-економічного розвитку Миколаєва на 2024-2026 роки, доповнивши перелік проєктів ще дома об'єктами:

реставрацією житлового будинку на Спаській, 4. Таку пропозицію вніс Департамент житлово-комунального господарства міської ради;

реконструкцією Миколаївського ліцею №51. Таку пропозицію внесло Управління капітального будівництва міської ради.

Сриншот з проєкту рішення щодо внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Миколаєва на 2024-2026 роки

Серед членів бюджетної комісії дискусію викликало включення до цього переліку ліцею №51. Першим взяв слово депутат міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко, який поцікавився, чи є на сьогодні розуміння щодо подальшого фінансування та відбудови навчального закладу, на проєктування якого з міського бюджету вже витратили гроші.

— Скажіть, будь ласка, по 51-му ліцею. Я знаю, що це довготриваючий обговорюваний проєкт. У нас вже є розуміння фінансування або фінансування проєктування, ми знайшли інвесторів? Тобто, хотілося б зрозуміти, на який стадії ми зараз знаходимося, враховуючи, що зараз вносимо ці зміни, — запитав Дмитро Січко.

Голова бюджетної комісії, депутат міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко, на виборчому окрузі якого знаходиться навчальний заклад, відповів, що міська влада замовила проєкт нового будівництва ліцею, оскільки розраховувала, що фінансувати роботи будуть з державного бюджету. Наразі, додав він, розглядається варіант зробити реконструкцію ліцею, на що знову потрібно розробити відповідний проєкт та профінансувати його.

— Раніше розглядався варіант тільки нового будівництва, оскільки були перемовини із Державною агенцією розвитку. На теперішній час там є сумніви з цього приводу і тепер пропонується розглядати також варіант реконструкції, а не тільки нового будівництва, — сказав Федір Панченко.

Після цього слово узяв депутат міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко. Він запитав, хто відповідатиме за даремно витрачені з бюджету Миколаєва 6,3 мільйона гривень на проєкт нового будівництва ліцею, який ймовірно не вдасться реалізувати.

— Я так пам'ятаю, що вже витрачено 6,3 мільйона гривень на проєктування і нам обіцяли, що побудують там школу. Це кошти платників податків, не маленька сума. Тобто ми витратили просто на документацію 6,3 мільйона гривень. Це дуже велика сума. Ми зараз залишаємо цей проєкт на полиці, бо він вже не має жодного сенсу, якщо буде реконструкція. Питання: хто відповість за ці кошти, тому що вони витрачені марно? Бо на мою думку, вони витрачені марно, — запитав Максим Коваленко.

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею, на який витратили понад 400 тисяч гривень з бюджету Миколаєва Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею, на який витратили понад 400 тисяч гривень з бюджету Миколаєва

Федір Панченко запевнив, що з 6,3 мільйона гривень на розробку проєкту нового будівництва закладу витратили лише 3 мільйони гривень.

— З приводу того, що даремно витратили. По-перше, кошти ці ще не витратили, там тільки, здається, витратили 3 мільйони гривень. По-друге, ви кажете «а якщо буде реконструкція, то даремно зробили проєкт по новому будівництву». А якщо буде нове будівництво, то даремно зробимо проєкт по реконструкції?, — сказав голова бюджетної комісії.

Наразі компанії «проектний центр «Рембуд», яка перемогла у тендері на розробку проєкту нового будівництва ліцею, з бюджету Миколаєва заплатили вже 2,6 мільйона гривень, свідчать дані моніторингового сайту використання публічних коштів Spending.gov.ua. Ще 437,9 тисячі гривень міського бюджету витратили на розробку ескізу будівництва нової школи та 32 тисяч гривень — на розробку слайдів, які заплатили «Проектній компанії «Інжгруп». Тобто загальна сума витрачених коштів з бюджету міста складає на зараз 3 мільйони гривень.

Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Депутат Максим Коваленко додав, що навіть така сума є завеликою для того, аби витрачати її на розробку проєкту без розуміння, що він напевно буде реалізований.

— Питання в тому, що навіть 3 мільйони гривень — це велика сума грошей. Якщо у нас немає бачення, то…, — зауважив він, але не встиг завершити свою думку.

У цей момент Федір Панченко додав, що міська влада розраховувала на фінансування цього об'єкта з державного бюджету.

— Я був всередині цієї ситуації і тоді задавався тим самим питанням. Я чому говорю, тому що це для мене дуже болюче питання, я ним постійно цікавлюся. Чи можна було передбачити? Тоді агенція розвитку сказала «дайте нам проєкт, ми будемо будувати». І навіть були новини про те, що Кабмін вже виділяв перші величезні суми, — сказав він.

Максим Коваленко зауважив, що 1 мільярд гривень на нове будівництво ліцею — завелика сума, яку важко знайти у бюджеті.

— Я пам'ятаю, коли я був на комісії, то мені сказали, що там дійсно буде, а потім це вилилося аж мільярд гривень, і зрозуміло, що…, — додав Максим Коваленко.

Депутати Федір панченко та Максим Коваленко під час сесії, скриншот прямої трансляції міської ради

Голова бюджетної комісії уточнив, що вартість проєкту нового будівництва хочуть скоротити вдвічі, посилаючись на протермінування його розробки проєктантом. А «зекономлені» 3 мільйони гривень, каже він, планується витратити на розробку реконструкції закладу.

— Там перші суми, які оголошували, були 200 мільйонів гривень на той рік. Чи могли ми передбачити потім, що змінюється керівництво, змінюється позиція, змінюються обставини? Зараз дійсно неможливо в великих проєктах щось передбачати на роки вперед. Тобто тут дійсно буде два проєкти і спрацює тільки один. Зараз роблять таким чином, щоб за одні й ті ж кошти було зроблено фактично обидва проєкти. Тобто там будуть штрафні санкції до проєктантів, які з затримкою робили проєкт нового будівництва. Фактично за ці кошти зроблять проєкт реконструкції, — сказав Федір Панченко.

Депутат Максим Коваленко уточнив: «Тобто загальна сума витрачена буде 6,3 мільйона, так?».

Федір Панченко додав, що у підсумку місто дійсно матиме два проєкти, з яких реалізують лише один.

— Приблизно так, з невеликою різницею. За ці кошти ми хочемо, щоб ми отримали два проєкти, два різних шляхи. Ми починаємо йти одночасно двома. Який піде, який перший буде можливість реалізувати швидше, той і будемо реалізовувати. І так, в цьому випадку, один з цих проєктів дійсно виявиться непотрібним. Але по-іншому неможливо вгадати, — додав він.

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Після чого слово взяв депутат міської ради Сергій Кантор, який увійшов в нещодавно створену групу «Санація». Він звернувся до колег з проханням акцентувати увагу на тому, що перелік об'єктів програми соціально-економічного розвитку вже сформований і знаходиться в процесі виконання.

— Пріоритети розставлені. Зараз ми беремо і ще два об'єкти туди впихуємо. Я про це і кажу. Я не заперечую, що вони потрібні. Але я хочу, щоб був баланс того, що ми собі можемо дозволити, і те, що нам хотілося б, — сказав Сергій Кантор.

Це обурило депутата Федора Панченко, який відповів своєму колезі.

— Якщо ви хочете заробити на реконструкції 51-го ліцею, тоді ми з вами виходимо у відверту, відкриту і публічну ворожнечу, — сказав Федір Панченко.

Після цього він закликав колег підтримати проєкт рішення і поставив його на голосування. Одна члени бюджетної комісії не підтримали таке рішення: з 11 присутніх проголосували лише 9 (7 — «за», 2 — утримались).

Федір Панченко прокоментував результати голосування: «Закінчуємо голосування. Рекомендація не прийнята. Дякую, хто підтримав, а хто не підтримав — на мене не розраховуйте».

Після голосування Федір Панченко написав в закритий чат спільноти ліцею №51. Він повідомив учасників чату, що рішення не було ухвалене і опублікував перелік депутатів, які його не підтримали, зазначивши «прошу усіх добре запам'ятати ці прізвища».

Учасники чату запропонували зібрати підписи на підтримку цього рішення.

«Я поки на нервах, подумаю, що робити з цим далі», — відповів на таку пропозицію Федір Панченко.

Скриншот листування депутата Федора Панченко з учасниками закритого чату спільноти ліцею №51 Скриншот листування депутата Федора Панченко з учасниками закритого чату спільноти ліцею №51

Миколаївський ліцей №51

Як відомо, побудувати новий ліцей коштуватиме 1 мільярд гривень, повідомив мер Олександр Сєнкевич. Щоб замовити проєкт нового будівництва з бюджету міста виділили 6,3 мільйона гривень.

Мер також сказав, що міжнародні донори не даватимуть таких коштів, у місцевому та державному бюджетах їх такої немає.

Хоча мер озвучив попередню вартість будівництва ліцею, наразі готового проєкту немає. Його мали розробити ще рік тому — до літа 2024 року. Однак термін розробки затягнувся — підрядник обіцяв завершити його до кінця березня 2025 року, однак знову не встиг цього зробити.

Книжки під завалами у Миколаївському ліцеї №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Народний депутат України Ігор Копитін висловився проти ідеї побудувати за новий ліцей. Він вважає, що треба відбудовувати зруйнований корпус, оскільки це коштуватиме близько 30 мільйонів гривень.

Водночас керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук заявив, що місто буде «вживати заходи», щоб побудувати новий ліцей №51.

Читайте статтю «МикВісті» «Це наша домівка». Як навчає учнів зруйнований 51 ліцей та чи варто чекати на його відбудову?»

Будівництво ліцею №51 у Миколаєві раніше потрапляло до переліку з п’яти об’єктів Миколаївщині, на відновлення яких з держбюджету виділили 667,9 мільйонів гривень у 2023 році. У будівлю цього навчального закладу у липні 2022 року влучила російська ракета.

Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

Управління капітального будівництва міської ради у березні 2024 року уклало договір на розробку проєкту будівництва ліцею за 6,3 мільйона гривень.

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу повідомлялося, що займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.