Іспанія надасть Україні 70 генераторів для забезпечення електроенергією взимку. Фото: kyiv24.news

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що найближчими днями Україна отримає нову партію електрогенераторів. Допомога буде надана через Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку (AECID).

За словами міністра, постачання генераторів має на меті підтримати енергетичну систему України на тлі російських атак, які спрямовані проти критичної інфраструктури, пише «Інтерфакс-Україна».

«Напередодні нової зими необхідно забезпечити стабільність і працездатність електроенергетичної системи. Іспанське агентство з питань співробітництва запланувало 70 нових генераторів, які найближчими днями будуть відправлені до України, щоб забезпечити електроенергією та опаленням у цю зиму, яка прогнозується бути суворою», — сказав Хосе Мануель Альбарес перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Очільник іспанського МЗС також зазначив, що проведе зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, якому особисто передасть інформацію щодо цієї підтримки.

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Через декілька днів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксували суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.

Так міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.

Згодом Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, розповіла, що Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, у Миколаєві також готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».