Данія пожертвує понад €1 млн на відновлення будинків культури, музеїв та пам'яток України

Уряд Данії оголосив про виділення понад одного мільйона євро новоствореному Фонду культурної спадщини України, який підтримуватиме відновлення зруйнованих російською агресією культурних об’єктів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби данського головування в Раді ЄС.

«Грант у розмірі 1,3 мільйона євро (10 мільйонів данських крон) буде профінансовано за рахунок допомоги Данії в розвитку в межах її цивільної підтримки України», — зазначили у повідомленні.

Зауважується, що кошти можуть бути відправлені після прийняття відповідного закону про фінансування парламентом Данії.

Кошти планують спрямувати на відновлення культурних будівель, пам’яток і музеїв, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт підкреслив, що його країна бере на себе ініціативу у справі відбудови української культурної спадщини.

— Данія знову бере на себе ініціативу, роблячи внесок у відбудову культурної спадщини України. Культурна спадщина відіграє життєво важливу роль у національній ідентичності та самосвідомості українського народу. Я щиро сподіваюся, що мої європейські колеги наслідуватимуть цей приклад, адже війна в Україні ведеться не лише на полі бою, а й за право українського народу зберігати свою культуру, свою мову та свій зв’язок із цінностями та місцями, які визначають їхню націю, — зазначив Якоб Енгель-Шмідт.

Віцепрем’єрка з питань гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна подякувала данським партнерам за підтримку та можливість представити Фонд, зазначивши, що російська агресія стала одним із наймасштабніших випадків культурного спустошення в Європі з часів Другої світової війни.

— Вирішення цієї проблеми вимагає інноваційних рішень та зосереджених зусиль у рамках спеціальної структури. Саме тому ми створюємо Фонд культурної спадщини України. Фонд об'єднує ресурси урядів, міжнародних організацій, експертів та партнерів з метою не лише збереження нашої культурної спадщини, але й забезпечення сталого розвитку культури як основи ідентичності та стійкості України, — підкреслила Тетяна Бережна.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області незабаром з’явиться регіональний представник Українського культурного фонду, який допомагатиме місцевим митцям, культурним інституціям та громадським організаціям.