По состоянию на сегодняшний день Министерство культуры и информационной политики задокументировало уже 166 разрушенных или поврежденных памятников культуры.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью в ходе национального телемарафона, пишет Укринформ.

— На сегодняшний момент мы ведем официальный учет на странице министерства. Это 166 объектов культурного наследия, которые подверглись либо разрушениям, либо были повреждены во время российского нашествия. О некоторых объектах мы еще не знаем, потому что они находятся на полностью оккупированных территориях. Есть свидетельства, что мы верифицируем эти данные, и очевидно, что речь должна идти о репарациях и восстановлении со стороны государства-агрессора, — подчеркнул Александр Ткаченко.

В то же время он сообщил, что в настоящее время МКИП ведет переговоры с западными партнерами по созданию общего фонда по восстановлению нашего культурного наследия.

— Вчера, например, разговаривал также с французским министром культуры. И мы говорили о необходимости создания объединенного фонда наших стран, стран, которые нас поддерживают, который занимался бы после победы восстановлением и реставрацией культурного наследия в Украине. Вопрос чрезвычайного веса, потому что первое, против чего воюет путин, если не говорить о людях, это против культуры, против нашей истории. И в их речах они прямо говорят, что культура – это единственный инструмент, благодаря которому они могут победить в мире с аджендой так называемого «российского мира, — отметил Александр Ткаченко.

По его словам, поэтому для нас важно цементировать наше отношение и понимание того, что для нас означает культура и наше наследие, и продвигать это в мире параллельно с процессом, над которым МКИП активно работает по введению санкций и прекращению сотрудничества с российским культурным сообществом, которое особенно поддерживается их государством.

— На сегодняшний момент уже более 100 институтов в мире отказались от такого сотрудничества. В то же время нам важно продвигать свое. Поэтому мы очень активно поддерживаем все и частные инициативы, и отправленный на гастроли ансамбль Вирского, и телемарафон, посвященный поддержке Украины. И многие другие культурные инициативы, которые проходят сейчас в Европе, — в фокусе нашего внимания, потому что не одними санкциями мы живем. Нам нужно использовать эту возможность для того чтобы говорить и продвигать и свое наследие, и композиторов, и артистов, и все, что связано с культурой, — сказал Александр Ткаченко.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.