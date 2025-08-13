На Миколаївщині рятувальники чергують в Андріївському лісі через ризик повторного займання

Рятувальники чергують біля пожежі в Андріївському лісі через ризик повторного займання. Фото: ДСНС Миколаївщини

Станом на ранок 13 серпня рятувальники продовжують стежити за наслідками пожежі в Андріївському лісі на Миколаївщині.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

За даними рятувальників, відкритого горіння немає, проте залишаються окремі осередки тління. Через пориви вітру існує ризик повторного займання.

«На місці чергують підрозділи ДСНС, проводиться моніторинг ситуації з повітря та об’їзд території. Ситуація перебуває під контролем», — повідомили рятувальники.

За уточненою інформацією, загальна площа пожежі склала 93 гектари, з них 48 гектарів — лісова територія, 45 гектарів — відкрита місцевість.

Рятувальники чергують біля пожежі в Андріївському лісі через ризик повторного займання. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що в лісовому урочищі загорівся хвойний та листяний настил. Зазначимо, що дим від пожежі було видно навіть у Миколаєві, не дивлячись на відстань у 50 кілометрів. У ДСНС зазначили, що роботи ускладнювалися поривчастим вітром та безводною місцевістю.

Станом на 06:15 12 серпня вогонь у Андріївському лісі вдалося локалізувати. За уточненими даними, згоріло близько 40 гектарів.

Варто зазначити, на Миколаївщині пропонують залишити як ботанічний заказник 141 гектар території Андріївського урочища, а 1153 гектари, де ліси постраждали від пожеж, планують спиляти.

Урочище створене у 1972 році на площі 1294 гектарів для збереження лісового масиву на правому березі річки Інгульський Буг. Однак унаслідок пожеж 25 серпня 2022 року, 20 серпня та 21 серпня 2023 року, 10 і 11 серпня 2024 року на території урочища вигоріло майже 500 гектарів насаджень.