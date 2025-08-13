Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    13 серпня, 2025

  • 27.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині рятувальники чергують в Андріївському лісі через ризик повторного займання

Рятувальники чергують біля пожежі в Андріївському лісі через ризик повторного займання. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники чергують біля пожежі в Андріївському лісі через ризик повторного займання. Фото: ДСНС Миколаївщини

Станом на ранок 13 серпня рятувальники продовжують стежити за наслідками пожежі в Андріївському лісі на Миколаївщині.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

За даними рятувальників, відкритого горіння немає, проте залишаються окремі осередки тління. Через пориви вітру існує ризик повторного займання.

«На місці чергують підрозділи ДСНС, проводиться моніторинг ситуації з повітря та об’їзд території. Ситуація перебуває під контролем», — повідомили рятувальники.

За уточненою інформацією, загальна площа пожежі склала 93 гектари, з них 48 гектарів — лісова територія, 45 гектарів — відкрита місцевість.

Рятувальники чергують біля пожежі в Андріївському лісі через ризик повторного займання. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники чергують біля пожежі в Андріївському лісі через ризик повторного займання. Фото: ДСНС Миколаївщини
Рятувальники чергують біля пожежі в Андріївському лісі через ризик повторного займання. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники чергують біля пожежі в Андріївському лісі через ризик повторного займання. Фото: ДСНС Миколаївщини
Рятувальники чергують біля пожежі в Андріївському лісі через ризик повторного займання. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники чергують біля пожежі в Андріївському лісі через ризик повторного займання. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що в лісовому урочищі загорівся хвойний та листяний настил. Зазначимо, що дим від пожежі було видно навіть у Миколаєві, не дивлячись на відстань у 50 кілометрів. У ДСНС зазначили, що роботи ускладнювалися поривчастим вітром та безводною місцевістю.

Станом на 06:15 12 серпня вогонь у Андріївському лісі вдалося локалізувати. За уточненими даними, згоріло близько 40 гектарів. 

Варто зазначити, на Миколаївщині пропонують залишити як ботанічний заказник 141 гектар території Андріївського урочища, а 1153 гектари, де ліси постраждали від пожеж, планують спиляти.

Урочище створене у 1972 році на площі 1294 гектарів для збереження лісового масиву на правому березі річки Інгульський Буг. Однак унаслідок пожеж 25 серпня 2022 року, 20 серпня та 21 серпня 2023 року, 10 і 11 серпня 2024 року на території урочища вигоріло майже 500 гектарів насаджень.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині вже кілька годин горить ліс — задимлення дійшло до міста
На Миколаївщини вже майже добу намагаються погасити пожежу Андріївського лісу — вигоріло 40 гектарів
В Одесі жінка підпалили суху траву: збитки довкіллю сягнули ₴500 тис.
Реклама

Читайте також:

новини

Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

В Одесі жінка підпалили суху траву: збитки довкіллю сягнули ₴500 тис.
На Миколаївщини вже майже добу намагаються погасити пожежу Андріївського лісу — вигоріло 40 гектарів
На Миколаївщині вже кілька годин горить ліс — задимлення дійшло до міста

Виконком не погодив запуск механізованого прибирання вулиць у Миколаєві закупленою технікою

2 години тому

У мене буде зустріч з Путіним і Трампом, але я не знаю дату, — Зеленський

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay