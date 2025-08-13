На Миколаївщині за добу загасили 43 пожежі, одна — через обстріл
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:45, 13 серпня, 2025
-
Протягом 12 серпня та в ніч на 13 серпня в Миколаївській області сталися 43 пожежі. Одна з них виникла через ворожі обстріли.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Під удар потрапила Куцурубська громада. Від падіння боєприпасів і уламків загорілась суха трава на 2000 квадратних метрах. Пожежу загасили вогнеборці.
Крім того, сталися чотири пожежі в житловому секторі та 38 загорянь на відкритих територіях. Загалом вогонь знищив понад 21 гектар території.
До ліквідації пожеж залучалися рятувальники, місцеві вогнеборці та фермери, які допомагали з підвозом води.
Нагадаємо, що в лісовому урочищі загорівся хвойний та листяний настил. Зазначимо, що дим від пожежі було видно навіть у Миколаєві, не дивлячись на відстань у 50 кілометрів. У ДСНС зазначили, що роботи ускладнювалися поривчастим вітром та безводною місцевістю.
Станом на 06:15 12 серпня вогонь у Андріївському лісі вдалося локалізувати. За уточненими даними, згоріло близько 40 гектарів.
Станом на ранок 13 серпня рятувальники продовжують стежити за наслідками пожежі в Андріївському лісі. За даними рятувальників, відкритого горіння вже немає, проте залишаються окремі осередки тління. Через пориви вітру існує ризик повторного займання.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.