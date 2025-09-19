Працівницю їдальні миколаївської гімназії №39 звільнили після скандалу з харчуванням

Анатолій Петров повідомив, що працівницю їдальні гімназії №39 звільнили після скандалу з харчуванням. Фото: «МикВісті»

Після скарг батьків учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, працівницю їдальні звільнили.

Про це стало відомо під час брифінгу щодо харчування в навчальних закладах Миколаєва, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, що нещодавно батьки школярів ліцею Аркаса поскаржились на порушення санітарних норм у шкільній їдальні. За їхніми словами, дітям подавали страви, які не доїли учні гімназії, або ж досипали залишки їжі, щоб створити вигляд, ніби вона свіжа.

Начальниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко розповіла, що дізналася про інцидент із новин, а директорка гімназії вже повідомляла їй про зауваження до роботи харчоблоку.

— Учора ввечері мені подзвонила керівниця і розповіла про ситуацію. Каже, що вже двічі робили зауваження. Я відповіла: якби ви після першого разу одразу зателефонували, другого такого випадку вже б не було. На жаль, про інцидент у гімназії №39 я дізналася лише з новин. Директорка поскаржилася, що якщо працівники накрили порції і їх уже ніхто не їсть, то вони мають йти на утилізацію. Навіть ті страви, які діти не доїли, теж повинні утилізовуватися. Розрахунок харчування робиться відповідно до кількості дітей, які прийшли в школу — це перевіряється щоранку, — сказала Ганна Личко.

За словами заступника міського голови Анатолія Петрова, після перевірок працівницю їдальні звільнили.

— Мені б не хотілося, щоб такі випадки траплялися, але інколи людський фактор спрацьовує не на нашу користь, — зазначила начальниця управління освіти Ганна Личко. — Але хочу додати, що ця людина вже не працює у закладі освіти, — доповнив заступник міського голови Анатолій Петров.

Технолог комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Віра Згама додала, що буфетниця пояснила, що двоє учнів не прийшли на обід, тому вона вирішила підігріти їхні порції для інших учнів.

— Буфетниця сказала, що двоє дітей зі школи №39 не з’явилися, і вона взяла їхні порції та понесла підігрівати кашу. Я їй сказала: ви ж мали утилізувати ці страви. Це знову ж таки людський фактор. Сьогодні у закладі вже працює нова буфетниця, — повідомила Віра Згама.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєві

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Так кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна Шевченко

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Зазначимо, що на останній сесії депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджет міста, зокрема спрямували 14 мільйонів гривень на харчування дітей у школах міста.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.