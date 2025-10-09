  • четвер

На Одещині за два дні випало понад дві місячні норми опадів

В Ізмаїльському районі Одеської області за дві доби випало дві місячні норми опадів. Фото: Андрій Абрамченко/FacebookВ Ізмаїльському районі Одеської області за дві доби випало дві місячні норми опадів. Фото: Андрій Абрамченко/Facebook

З 6 по 8 жовтня в Ізмаїльському районі Одеської області зафіксували від 58 до 81 мм опадів. Найбільше дощу випало у місті Вилкове.

Про це повідомила гідрологиня Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії Наталія Міщенко, пише «Суспільне Одеса».

За її словами, лише за добу 8 жовтня в Ізмаїлі випало 32,3 мм опадів. Цей показник не перевищив абсолютного максимуму для жовтня, який у 1998 році становив 56,2 мм.

Загалом за дві доби в Ізмаїлі випало 60,4 мм дощу — це 155% від місячної норми. У Кілії зафіксували 58 мм, у Рені — 66 мм, а у Вилковому — 81 мм опадів, що становить 184% від норми.

За прогнозом Наталії Міщенко, упродовж найближчих двох днів збережеться нестійка погода: очікуються невеликі дощі та вітер. Температура повітря залишиться без істотних змін — від 12 до 14 °C упродовж доби.

В Ізмаїльському районі Одеської області за дві доби випало дві місячні норми опадів. Фото: Андрій Абрамченко/Facebook
В Ізмаїльському районі Одеської області за дві доби випало дві місячні норми опадів. Фото: Андрій Абрамченко/FacebookВ Ізмаїльському районі Одеської області за дві доби випало дві місячні норми опадів. Фото: Андрій Абрамченко/Facebook

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.

Пізніше в Одесі виділили понад 126 мільйонів гривень для мешканців, чиє житло постраждало від негоди 30 вересня. При цьому, у міській владі переконані, що цих коштів може бути недостатньо, тож очікують додаткової фінпідтримки.

