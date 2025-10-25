Наслідки обстрілів 24 жовтня на Херсонщині. Фото: ГУ Нацполіції в Херсонській області

Минулої доби російська армія продовжувала масовані обстріли Херсонської області. Під ударом перебували 39 населених пунктів області. Внаслідок атаки загинули троє людей та зазнали поранень діти.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін військові РФ били дронами, авіацією і артилерією ударів по житлових кварталах, критичній і соціальній інфраструктурі. Так, через обстріли пошкоджено 29 багатоповерхівок і 63 приватних будинки, адмінспоруду, приватні авто, машини швидкої допомоги, автобуси й тролейбус.

Через атаки російської армії загинули троє людей, ще 29 дістали поранення — серед них троє дітей.

Загалом, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили над Херсонською областю два ударні безпілотники типу Shahed-131/136.

Також із деокупованих громад регіону минулої доби евакуювали п’ятьох людей

Нагадаємо, зранку 24 жовтня російські війська атакували реактивними системами залпового вогню житлові квартали Херсона. Під час російського обстрілу Херсона загинула начальниця місцевого відділення «Укрпошти» Каріна Дементій.