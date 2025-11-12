Ми продовжуємо працювати для глядачів, — заява «Студії «Квартал 95» у зв’язку з розслідуванням НАБУ щодо їхнього співвласника

«Студії «Квартал 95» зробила заяву через розслідування НАБУ щодо їх співвласника. Архівне фото: Wikipedia

Студія «Квартал 95» оприлюднила офіційну заяву, у якій наголосила, що продовжує працювати та створювати контент для глядачів, попри розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо одного з її співвласників.

Звернення розміщено в офіційних соцмережах Студії, пишуть «МикВісті».

У ньому зазначається, що ситуація, пов’язана з одним із власників Тимуром Міндічем, не має стосунку до діяльності компанії, її контенту чи команди.

«Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним із співвласників Студії «Квартал 95», який опинився у центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди. Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди», — йдеться у повідомленні.

У «Кварталі 95» наголосили, що бренд — це не одна людина, а велика команда, яка понад 20 років займається виробництвом аудіовізуального контенту.

«Квартал 95» — це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіо-візуального контенту. У різний час поруч із нами були різні люди — актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів. Просимо не використовувати бренд «Квартал 95» у спекулятивних чи політизованих контекстах», — йдеться у заяві.

Вони акцентували, що і надалі продовжуватимуть працювати для глядачів.

«Головне залишається незмінним: Студія працює в Україні, працює над проєктами, підтримує й допомагає Силам оборони України. Ми продовжуємо працювати — для глядачів, для країни, для життя», — йдеться у заяві.

Слід зазначити, що ТОВ «Квартал 95» належить трьом співзасновникам. Найбільшу частку — 50% — має Тимур Міндіч, який вніс до статутного капіталу понад три мільйона гривень. Сергію Шефіру належить 37,5% компанії, його внесок становить понад два мільйона гривень. Андрій Яковлєв володіє 12,5% статутного фонду з внеском у розмірі понад 772 тисяч гривень. Усі троє є громадянами України та зареєстровані в місті Києві.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою.

Після цих обвинувачень виявилось що Че Гевара — це колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Слід зазначити, що Державне підприємства «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Однак потім колишній міністр економіки України Тимофій Милованов оголосив про вихід із Наглядової ради НАЕК «Енергоатом».