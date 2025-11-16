  • неділя

Аварія на Курортній: кілька вулиць Миколаєва залишилися без води до завтра

Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі. Архівне фото: «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі. Архівне фото: «МикВісті»

Через аварію на вулиці Курортній, 67–69 у Миколаєві відключили водопостачання в частині міста.

Про це повідомили у КП «Миколаївводоканал».

Без води залишилися будинки від вулиці Білої до Індустріальної та від вулиці Євгенія Логінова до залізниці. За словами комунальників, ремонт може тривати до 17 листопада, орієнтовно до 20:00.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом.

Також Віталій Кім розповідав, що миколаївці можуть очікувати появу чистої води в кранах орієнтовно під кінець 2025 року або на початку наступного.

Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

До кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.

Читайте також:

новини

Деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП, — прокурор Клименко

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни

Анна Гакман
новини

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, — ОВА

Анна Гакман
новини

Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
Деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП, — прокурор Клименко

42 хвилини тому

Зеленський анонсував кадрові зміни в енергетиці після проведення перевірок

