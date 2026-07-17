 Очаківці скаржаться на «лежачі поліцейські» по місту — влада офіційно збирає звернення

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Головна Новини Самоврядування 13:47, 17 липня, 2026

Очаківці скаржаться на «лежачі поліцейські» по місту — влада офіційно збирає звернення

Один з мопедів на вулицях Очакова, фото «МикВісті»Один з мопедів на вулицях Очакова, фото «МикВісті»

Влада Очакова хоче дізнатися, що мешканці думають про розташування «лежачих поліцейських» на дорогах міста. Протягом наступних 30 днів жителі можуть подати свої пропозиції.

Відповідне доручення підписав заступник міського голови Олексій Васьков, пишуть «МикВісті».

Подати звернення можна двома способами: особисто в кабінеті №105 міської ради або через спеціальну форму електронного звернення на офіційному сайті міськради.

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Водночас звернення, надіслані на електронну пошту чи через інші канали зв'язку, розглядати не будуть, повідомили у міськраді. У заяві необхідно вказати ім'я, адресу проживання та контактний телефон.

У соцмережах частина жителів висловила думку, що «лежачі поліцейські» потрібно привести у відповідність до стандартів, зокрема щодо висоти та ширини.

«Стосовно лежачих поліцейських, просто приведіть їх до норм, ширини і висоти, і тоді робіть їх скільки потрібно», — написав один із користувачів.

Інші містяни скаржилися, що нинішні конструкції можуть пошкоджувати автомобілі або ускладнювати рух транспорту.

«Лежачих поліцейських потрібно привести в норму. Низькі машини б'ють піддони», — йдеться в одному з коментарів.

Також окремі користувачі висловлювали думку, що їх варто прибрати, оскільки вони можуть заважати роботі техніки під час надзвичайних ситуацій.

Думка очаківців про «лежачі поліцейські» у місті, фото «МикВісті»Думка очаківців про «лежачі поліцейські» у місті, фото «МикВісті»
Думка очаківців про «лежачі поліцейські» у місті, фото «МикВісті»Думка очаківців про «лежачі поліцейські» у місті, фото «МикВісті»
Думка очаківців про «лежачі поліцейські» у місті, фото «МикВісті»Думка очаківців про «лежачі поліцейські» у місті, фото «МикВісті»

Напередодні заступник міського голови Олексій Васьков казав, що демонтовувати «лежачі поліцейські» наразі не планують. За його словами, їх встановили на прохання жителів у місцях, де раніше регулярно траплялися дорожньо-транспортні пригоди, зокрема зі смертельними наслідками.

«До того, як ми їх встановили, на прохання, до речі, мешканців Очакова, а не з власної ініціативи, на деяких ділянках були наїзди на пішоходів, на деяких ділянках були смертельні випадки, були жертви, на деяких ділянках практично кожного року траплялись аварії», — сказав він.

За словами посадовця, майже за рік після встановлення засобів примусового зниження швидкості на цих ділянках не сталося жодної аварії з потерпілими.

«На сьогоднішній день, вже майже рік минув, як їх встановили, на жодній з цих ділянок, де встановлені примусові засоби зниження швидкості, так вони правильно називаються, не відбулось жодної аварії, жодного наїзду на пішохода і жодної жертви не було», — зазначив Олексій Васьков.

Доручення заступника міського голови Олексія ВаськоваДоручення заступника міського голови Олексія Васькова

Нагадаємо, російські військові 14 липня обстріляли Очаків Миколаївської області двома ракетами реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Поранення отримали восьмеро людей, п’ятьох постраждалих госпіталізували, ще трьом медики надали допомогу на місці. Зокрема постраждали працівники комунальних служб.

Згодом кількість поранених зросла до дев'яти.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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