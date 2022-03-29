Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что ряд украинских политиков, которые согласились сотрудничать с российскими оккупантами, ждет справедливый суд и последующая кара. В качестве примера он привел беглого Илью Киву и экс-мэра Херсона Владимира Сальдо.

Об этом он рассказал в интервью для «Лівого берега».

По словам политика, по поводу изменников будет проведено серьезное расследование. Следствие будет выяснить, как давно из завербовала российская сторона и сколько вреда они успели причинить.

— Подпадают те, кто просто сейчас и здесь ведет коммуникацию с оккупантом. Это точно бывший народный депутат и совершенно мной уже неуважаемый господин Илья Кива. Который чуть ли не из центра Москвы ведет свои трансляции и рассказывает, как нам жить <...> Точно могу сказать, что это будут политики, действующие депутаты местных советов, которые выступают на стороне врага, выполняют их указания и общаются с ним. Мы видели это в Херсоне (Блок Владимира Сальдо), в Бердянске. В других городах также есть такие представители. Когда мы победим, то серьезно будем заниматься всеми ретроспективными расследованиями. Чтобы ответить на вопросы общества: как так получилось? И вообще, кроме этого, есть множество других вопросов. В частности, как определенные вещи готовились заранее. Не может быть так, когда приходит российская армия, а уже на следующий день депутат местного совета ко всему готов, все знает и умеет, — отметил Александр Корниенко.

Помощник Руслана Стефанчука добавил, что депутатов на оккупированных территориях могут опросить на полиграфе, чтобы выяснить, сотрудничали они они с вражеским режимом.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО. Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация. 28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка — нанесен удар по зданию Николаевской областной государственной администрации. Данные о пострадавших, жертвах и повреждениях уточняются.



