Народный депутат Украины Александр Пасичный инициирует дотацию из государственного бюджета для Николаева.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Депутат указал, что после вчерашнего ракетного удара по зданию Николаевской ОВА врагу не удалось посеять панику среди николаевцев и уничтожить веру в победу Украины.

— Вчерашний коварный ракетный удар по зданию Николаевской ОВА стал сокрушительным. Вероятно, оккупанты рассчитывали, что с уничтожением сердца органов местной исполнительной власти они смогут повлиять на нас, посеять панику, уничтожить веру в победу? Они, как всегда, ошиблись и добились абсолютно обратного результата. Николаевцы еще больше объединились ради сопротивления врагу и нашей победы, – сообщил Александр Пасичный.

Он также добавил, что продолжаются аварийно-спасательные работы: «Увиденное только прибавило сил для того, чтобы уже сейчас начинать восстанавливать наш родной город-герой Николаев».

Чтобы помочь Николаеву полноценно работать, народный депутат встретился с мэром Александром Сенкевичем, руководством нескольких коммунальных предприятий и спасателями для выяснения наиболее проблемных вопросов и координации совместных усилий.

— В связи с тем, что город сейчас недополучает в полном объеме уплату за коммунальные услуги и некоторые налоги, однако успешно решает все коммунальные вопросы, предложил создать рабочую группу и обратиться с просьбой о предоставлении дотации из государственного бюджета. Согласился выступить координатором этих усилий между органами местного самоуправления и правительством, – сообщил Александр Пасичный.

Нардеп также добавил: «Мы восстановимся и отстроимся! Несмотря на все коварные планы неприятеля. Они уже поняли, но не до конца, насколько мы сильные! Как сильна Украина и город-герой Николаев! Вместе к нашей победе!».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.