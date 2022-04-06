Народный депутат родом из Николаева Александр Пасичный поделился, что в украинском парламенте на данный момент не существует партий — все объединились против врага.

Об этом он рассказал в интервью НикВести.

Александр Пасичный отметил, что в Раде чувствуется взаимопомощь между представителями всех представленных там политсил.

— Сейчас все депутаты друг другу помогают. К нам приезжают и с «Голоса», и с «Батьківщини». Мы вот «Слуги народа», но сейчас нет партии. Есть у нас один агрессор, и мы все объединены, это чувствуется очень сильно, — объяснил народный депутат.

При этом он отметил, что продолжает заниматься своей работой, не смотря на сложную ситуацию в стране.

— Это очень важно сейчас. Очень важна будет именно финансовая составляющая. Громады обращают внимание, что будет недополучение бюджета, оно уже есть в этом месяце. И по налогам, и по коммунальным платежам. Я координирую, наш комитет этим занимается. И законы мы принимаем, которые дадут дополнительные дотации для громад, и для Николаева том числе, — добавил Александр Пасичный.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.