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13 вересня триває 202-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

За даними Оперативного командування «Південь», російські війська намагаються підтягнути резерви та покращити тактичне положення, але Сили оборони України продовжують відтискати ворога вздовж всієї лінії фронту.

Наразі війська РФ продовжують намагання підтягнути запаси боєприпасів та резерви живої сили, вишукують альтернативні шляхи доставки озброєння та техніки.

Протягом бойового дня росіяни намагалися силами від двох взводів до роти за підтримки танків покращити тактичне положення у напрямках з Тернових Под на Любомирівку та із Чкалового на Безіменне. В обох випадках вони не мали успіху: зазнали втрат та відступили.

Протягом бойового дня окупанти продовжували ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, ворожа авіація завдала 15 ударів.

Попри це, підрозділи українських військових утримують займані рубежі, відповідають вогневим ураженням та відбивають спроби противника покращити тактичне положення.

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Українська авіація завдала 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. А ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань. Ураження спрямовувалися на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби.

— Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання, — зазначають в ОК «Південь».

Завдяки діям українських військових, війська РФ втратили ще 59 солдатів, танк, 5 гаубиць 152-го калібру (зокрема самохідних «Мста-Б» і «Мста-С»), командно-штабну машину і машину управління, а також 12 одиниць іншої автобронетехніки.

Командування попереджає, що у Чорному морі, поблизу узбережжя Криму маневрують 12 бойових кораблів, серед яких 4 носії понад 30 крилатих «Калібрів». Враховуючи імовірну активізацію агресії окупантів щодо цивільних об'єктів та інфраструктури, громадян закликають бути пильними та дотримуватися алгоритму дій при повітряній тривозі.