Ракетная атака по всей территории Украины будет иметь разрушительные последствия для Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

— Устойчивость украинского народа и мастерство сил обороны Украины заставляют врага нервничать и ошибаться, — говорится в сообщении.

По словам Алексея Резникова, россияне по-прежнему били ракетами по энергетической инфраструктуре, жилым домам, школам и больницам в Украине, однако сегодняшняя массированная атака красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности. Министр выделил несколько разрушительных последствий для России после сегодняшней атаки:

Москва не достигла никакой военной цели, а наоборот, ВСУ получили дополнительную мотивацию поскорее изгнать врага;

Теперь не нужны никакие дополнительные аргументы, чтобы доказывать, что Россия – это государство-террорист, государство – спонсор терроризма;

В последние месяцы в разговорах с партнерами Украине приходилось искать способы не допустить «усталости», теперь россияне все сделали за нас.

— Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч вернувшихся из Европы могут быть вынуждены снова искать там спасения. К ним присоединятся миллионы. Ведь разрушение энергосистемы – это не только об отоплении. Это о еде и воде, канализации, о болезнях и всех сопутствующих последствиях, — заявил он.

Министр вновь объяснил, что Украине очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего средства ПВО и ПРО. Уже на ближайшей встрече в формате Рамштайна и в штаб-квартире НАТО потребуется меньше слов. Отдельно Резников подчеркнул многочисленные сообщения от коллег и партнеров из разных стран, которые выражают безоговорочную поддержку Украине и осуждают действия Кремля.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.