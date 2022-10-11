Ракетная атака по всей территории Украины будет иметь разрушительные последствия для Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.
— Устойчивость украинского народа и мастерство сил обороны Украины заставляют врага нервничать и ошибаться, — говорится в сообщении.
По словам Алексея Резникова, россияне по-прежнему били ракетами по энергетической инфраструктуре, жилым домам, школам и больницам в Украине, однако сегодняшняя массированная атака красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности. Министр выделил несколько разрушительных последствий для России после сегодняшней атаки:
— Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч вернувшихся из Европы могут быть вынуждены снова искать там спасения. К ним присоединятся миллионы. Ведь разрушение энергосистемы – это не только об отоплении. Это о еде и воде, канализации, о болезнях и всех сопутствующих последствиях, — заявил он.
Министр вновь объяснил, что Украине очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего средства ПВО и ПРО. Уже на ближайшей встрече в формате Рамштайна и в штаб-квартире НАТО потребуется меньше слов. Отдельно Резников подчеркнул многочисленные сообщения от коллег и партнеров из разных стран, которые выражают безоговорочную поддержку Украине и осуждают действия Кремля.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.
Вечером Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в первой половине дня 10 октября.
Ракетная атака по всей территории Украины будет иметь разрушительные последствия для Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.
— Устойчивость украинского народа и мастерство сил обороны Украины заставляют врага нервничать и ошибаться, — говорится в сообщении.
По словам Алексея Резникова, россияне по-прежнему били ракетами по энергетической инфраструктуре, жилым домам, школам и больницам в Украине, однако сегодняшняя массированная атака красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности. Министр выделил несколько разрушительных последствий для России после сегодняшней атаки:
— Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч вернувшихся из Европы могут быть вынуждены снова искать там спасения. К ним присоединятся миллионы. Ведь разрушение энергосистемы – это не только об отоплении. Это о еде и воде, канализации, о болезнях и всех сопутствующих последствиях, — заявил он.
Министр вновь объяснил, что Украине очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего средства ПВО и ПРО. Уже на ближайшей встрече в формате Рамштайна и в штаб-квартире НАТО потребуется меньше слов. Отдельно Резников подчеркнул многочисленные сообщения от коллег и партнеров из разных стран, которые выражают безоговорочную поддержку Украине и осуждают действия Кремля.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.
Вечером Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в первой половине дня 10 октября.