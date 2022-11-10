Убегая от ВСУ в Херсонской области, российские захватчики минуют дороги и населенные пункты, в частности Херсон.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в руководстве одного из силовых ведомств.

— Херсон – россияне проводят минирование дорог и населенных пунктов, в том числе в городе. Для минирования подвозят ФАБы (авиабомбы – прим.), магистральные линии прокладывают вдоль дорог, – цитирует слова издания.

Напомним, в Херсонской области за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Уход российских сил с правобережной Херсонщины будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и прикрытием отходящих сил артиллерийским огнем, считает британская разведка.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) считают, что заявление России об уходе из Херсона «вряд ли» является ловушкой, чтобы заманить украинские войска в сложное сражение.

В то же время, там предполагают, что некоторые российские подразделения могут остаться, чтобы задержать ВСУ в самом Херсоне. Впрочем, цель этого обеспечить организованный отход как можно большего количества российских войск.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что оккупанты ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.