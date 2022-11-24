Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал всех жителей Украины максимально экономить электроэнергию, чтобы энергетики могли проводить восстановительные работы и подключать следующих потребителей.

Об этом он сообщил в Telegram .

— Обращаюсь ко всем жителям Украины! Пожалуйста, максимум экономии электричества!!!!!!! Утром растет потребление (что логично), не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей!!!, – призывает Виталий Ким.

Глава ОВА подчеркнул, что «энергетическая система Украины едина, как и мы», поэтому когда каждый «выключил где-то пару ненужных лампочек, то это очень важно».

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram сообщил, что утром 24 ноября в Кировоградской и Винницкой областях подключили к электроснабжению объекты критической инфраструктуры.

Напомним, из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка , из-за чего у многих абонентов выключился свет.

В течение дня во всех регионах Украины также происходят аварийные отключения . Также энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены .

В результате серии ракетных ударов российских войск по Украине населенные пункты Николаевской области остались без электроэнергии. В настоящее время местные власти работают над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.

Оправданием того, что Российская Федерация является государством – спонсором терроризма является очередной массированный ракетный обстрел Украины, который произошел сразу после голосования Европейского парламента, считает Президент Украины Владимир Зеленский.