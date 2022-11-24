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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал всех жителей Украины максимально экономить электроэнергию, чтобы энергетики могли проводить восстановительные работы и подключать следующих потребителей.
Об этом он сообщил в Telegram .
— Обращаюсь ко всем жителям Украины! Пожалуйста, максимум экономии электричества!!!!!!! Утром растет потребление (что логично), не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей!!!, – призывает Виталий Ким.
Глава ОВА подчеркнул, что «энергетическая система Украины едина, как и мы», поэтому когда каждый «выключил где-то пару ненужных лампочек, то это очень важно».
В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram сообщил, что утром 24 ноября в Кировоградской и Винницкой областях подключили к электроснабжению объекты критической инфраструктуры.
Напомним, из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка , из-за чего у многих абонентов выключился свет.
В течение дня во всех регионах Украины также происходят аварийные отключения . Также энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены .
В результате серии ракетных ударов российских войск по Украине населенные пункты Николаевской области остались без электроэнергии. В настоящее время местные власти работают над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.
Оправданием того, что Российская Федерация является государством – спонсором терроризма является очередной массированный ракетный обстрел Украины, который произошел сразу после голосования Европейского парламента, считает Президент Украины Владимир Зеленский.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал всех жителей Украины максимально экономить электроэнергию, чтобы энергетики могли проводить восстановительные работы и подключать следующих потребителей.
Об этом он сообщил в Telegram .
— Обращаюсь ко всем жителям Украины! Пожалуйста, максимум экономии электричества!!!!!!! Утром растет потребление (что логично), не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей!!!, – призывает Виталий Ким.
Глава ОВА подчеркнул, что «энергетическая система Украины едина, как и мы», поэтому когда каждый «выключил где-то пару ненужных лампочек, то это очень важно».
В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram сообщил, что утром 24 ноября в Кировоградской и Винницкой областях подключили к электроснабжению объекты критической инфраструктуры.
Напомним, из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка , из-за чего у многих абонентов выключился свет.
В течение дня во всех регионах Украины также происходят аварийные отключения . Также энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены .
В результате серии ракетных ударов российских войск по Украине населенные пункты Николаевской области остались без электроэнергии. В настоящее время местные власти работают над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.
Оправданием того, что Российская Федерация является государством – спонсором терроризма является очередной массированный ракетный обстрел Украины, который произошел сразу после голосования Европейского парламента, считает Президент Украины Владимир Зеленский.