Установление контроля над Кинбурнской косой в Николаевской области открыло бы для ВСУ значительные возможности на юге Украины.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, из того, как именно в оперативном командовании «Юг» описывают ситуацию вокруг этих территорий , можно сделать определенные выводы.

— Можно сказать, что Кинбурнская коса постепенно становится серой зоной. То, что объект с такой большой площадью стал «серой зоной» – это уникальный случай, – сказал военный обозреватель.

По его мнению, если бы ВСУ находились на Кинбурнской косе, то им было бы очень тяжело ее удерживать. Ведь с военной точки зрения это очень сложный участок.

— Во-первых, там очень усложнена логистика. Во-вторых, было бы сложно проводить оборонные действия без тщательной подготовки линии обороны, – добавил он.

С другой стороны, по словам военно-политического обозревателя, эта территория могла бы стать плацдармом для дальнейших действий украинских военных на Юге.

— Кинбурнская коса могла бы дать возможность создания операционной зоны на левобережной Херсонщине, которая бы достигала до 20 километров вглубь Херсонщины и охватывала бы Голую Пристань, Олешки, Новую Каховку и другие населенные пункты, – сказал Александр Коваленко.

Он добавил, что с этой точки зрения Кинбурнская коса – идеальный вариант, позволяющий ВСУ начать в этой операционной зоне активную деятельность.

Ранее в оперативном командовании «Юг» сообщили, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».