Иллюстративное фото, работа бойцов ВСУ

Украинская артиллерия отрабатывает по российским военным на территории временно оккупированной Кинбурнской косы.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал командующий «Юга», генерал-майор Андрей Ковальчук.

— Частично ведем боевые действия с привлечением только артиллерии. К примеру, наносим удары по скоплению живой силы противника на Кинбурнской косе. Там враг разместил подразделения артиллерии и пехоты. Со своей стороны, мы им не даем возможности спокойно там чувствовать себя, – сообщил он.

По его словам, приход Сил обороны сейчас – это все правобережье: Одесщина, Херсонщина, Николаевщина, где происходят оборонные и стабилизационные действия.

— Хочу напомнить, что, когда мы освободили часть Одесщины – остров Змеиный, враг отказался от проведения морской наступательной операции, то есть от высадки морского десанта. Как вы знаете, Николаевская область была полностью уволена, за исключением Кинбурнской косы. Также была освобождена часть территории правобережья Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Теперь наша задача – удерживать под контролем всю эту территорию, чем мы успешно и занимаемся, – объяснил он.

Ранее командующий «Юга», генерал-майор Андрей Ковальчук сообщал, что враг испытывает угрозу с Очаковского направления , поэтому оккупанты постоянно держат в тонусе ВСУ, не дают возможности скоординировать какие-либо подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы.

В то же время в украинской разведке намекнули, что освобождения Кинбурнской косы от российских оккупантов можно ожидать уже летом 2023 года .

Ранее в оперативном командовании «Юг» сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Однако позже стало известно, что коса больше находится под контролем оккупантов . Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет. В то же время известно, что оккупанты продолжают ежедневно обстреливать из артиллерии Очаковскую общину.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе , а также уничтожить российских захватчиков и вражескую технику.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье "НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».