Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поделился впечатлениями после визита в Николаевскую и Херсонскую области.

О своем опыте он рассказал на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 6 декабря.

— Я увидел доказательства этого безжалостного насилия, когда посетил Украину в декабре. Я видел сплошную разруху в сельской местности вокруг Николаева, пронизанную минами. Я видел уничтоженные сельскохозяйственные угодья. Целые громады отрезаны от электроэнергии и основных источников снабжения, — сказал он.

Вместе с этим Мартин Гриффитс отметил, что также увидел удивительное стремление людей к выживанию и стойкость.

— В Николаеве я побывал в пекарне, которой руководили женщины, которая продолжала работать всю войну, хотя и с уменьшенной мощностью. При содействии Всемирной продовольственной программы пекарня увеличила производство и теперь производит тысячи буханок ежедневно, которые раздают людям в Херсонской и Николаевской областях. В Херсоне я видел волонтеров, работников муниципалитета и местных властей, которые работали рука об руку с гуманитарными партнерами, чтобы оказать помощь в коммунальном центре. Народ Украины оставил весь мир в восторге от своей стойкости, - сказал он.

Ранее сообщалось, что делегацию из Дании, посетившую Николаев в понедельник, 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.

Как сообщалось, в понедельник, 30 января, в рамках своего визита в Николаев президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен осмотрели инфраструктуру, разрушенную российским агрессором. Также Владимир Зеленский провел совещание с руководством региона, областного центра и силовых ведомств.

Также он с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей города.

Напомним, в конце марта президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаевской ОВА и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны. Через несколько недель Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.