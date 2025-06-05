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Росія заперечує знищення літаків після операції «Павутина»

Операція «Павутина». Скрин з відео СБУОперація «Павутина». Фото: espreso.tv

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що внаслідок української операції «Павутина» російські літаки нібито не були знищені, а лише пошкоджені.

Про це він сказав у коментарі російському агентству ТАСС.

«І близько немає нічого подібного», — сказав Сергій Рябков.

Також коментуючи інформацію про знищення техніки він закликав «орієнтуватися на офіційні дані міністерства оборони РФ».

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Водночас джерела hromadske в СБУ раніше повідомляли, що росіяни намагаються приховати втрати, зокрема завозять на аеродроми неушкоджені літаки, аби на супутникових знімках не було видно наслідків ударів.

Спецоперація «Павутина»

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.

Крім цього, журналісти проєкту «Схеми» отримали супутникові знімки, які підтверджують ураження семи літаків стратегічної авіації на аеродромі «Бєлая».

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