«Час завершувати війну», — Зеленський після розмови із канцлером Німеччини

Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом можливі кроки для завершення війни з Росією.

Про це він повідомив у Telegram.

«Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невіддільна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів», — написав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна розглядає різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів — «два двосторонні формати, один тристоронній».

Реклама

Також Володимир Зеленський наголосив, що перемовини на рівні лідерів мають відбутися найближчим часом.

«Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом уже узгоджена і може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше газета New York Times повідомила, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським сказав про намір зустрітись із Путіним вже наступного тижня. Трамп також висловив ідею про можливу тристоронню зустріч за участі України.

Пізніше на брифінгу президент США підтвердив, що бачить «хороші шанси» на переговори з Путіним і Зеленським.