Треба закінчувати війну, але Росія не демонструє готовності, — Зеленський

Зеленський заявив, що Росія не готується до завершення війни, попри дипломатичні зусилля. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні дні провів понад 30 розмов і консультацій з лідерами різних країн.

Він наголосив, що, попри різні погляди, усіх об’єднує спільна мета — завершити війну, посилити тиск на Росію та досягти чесного миру.

— Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії, — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, наразі немає жодних ознак, що Росія готується до завершення агресії. Він упевнений, що скоординовані дії України, США, країн Європи та інших союзників здатні змусити Москву припинити війну.

— Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки — України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, — точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска 15 серпня.

Крім цього, Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де має відбутися зустріч.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Проте конкретна дата події наразі не встановлена.

Державний секретар США Марко Рубіо уточнив, що запланована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним не є перемогою для Кремля. За його словами, зустріч матиме ознайомчий характер.

Водночас США пообіцяли провести консультації з європейськими партнерами перед зустріччю з Володимиром Путіним.