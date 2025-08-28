Міськрада Миколаєва попросить прокуратуру допитати Федорову: «Вона в курсі усіх розкладів»

Миколаївська міська рада звернеться до правоохоронних органів з проханням допитати колишню депутатку обласної ради Світлану Федорову у справі щодо конкурсу на будівництво сортувальної лінії.

З даною пропозицією під час сесії міськради виступив депутат Федір Панченко, пишуть «МикВісті».

Депутат Федір Панченко нагадав, що ще три місяці тому комісія, яка розглядала результати конкурсу, одностайно проголосували проти нього. Тоді жодної реакції з боку телеграм-каналів чи посадовців, зокрема і ексдепутатки Світлани Федорової, не було.

— Ще три місяці тому ми на комісії почали опрацьовувати це питання, депутати міськради розбирали його до кісточок, і ще тоді під протоколи депутати від всіх фракцій проголосували проти таких результатів конкурсу. І хочу нагадати, що тоді абсолютна була тиша з боку наших телеграм-каналів, активних ексдепутатів. Три місяці все це опрацьовувалось, і лише два тижні тому з'явилися деякі анонімні, а деякі неанонімні, наприклад те, що відвалилось від обласної ради, пані Федорова, вискочила і почала з криком: «Як я могла пропустити хайпову тему», бігати і звинувачувати депутатів, які ще три місяці тому зафіксували свою позицію з цього приводу, звинувачувати, що це їхня тема. Зараз вона мабуть уже підготувала пост про те, як вона перемогла міську раду. Усюди пише, що вона в курсі усіх розкладів, у неї є цікаві документи, — сказав депутат.

Прямо на сесії він звернувся до правоохоронців, які розслідують дану справу, викликати на допит і саму Світлану Федорову.

— У мене звернення. Шановні правоохоронні органи, які проводить перевірку законності цього конкурсу, будь ласка, зв’яжіться з пані Федоровою, і допросіть її у якості свідка. Вона неодноразово публічно казала про те, що у неї є документи, які можуть допомогти слідству. Хай вона нарешті зможе реалізувати та все розказати правоохоронним органам. Дайте нарешті змогу цій пані висказатись офіційно, — сказав Федір Панченко.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримав цю ініціативу та повідомив, що міська рада підготує протокольне доручення.

— За результатами вашої промови ми підготуємо звернення від міської ради протокольне доручення сесії, що ми звернемося до органів правоохоронних, які проводять зараз розслідування щодо цієї справи. Нам всім дуже цікаво, мені дуже цікаві результати цієї справи, — сказав Олександр Сєнкевич.

У ході дискусії Федір Панченко також згадав про заяви Світлани Федорової про те, що депутатам нібито пропонували хабарі за голосування:

— Людина публічно пише, що депутатам пропонували по тисячі доларів, і якби не вона, то їх би всі отримали і побігли голосувати. При тому, що депутати давно проголосували.

Наприкінці обговорення депутатка Олена Кісельова зауважила, що навколо ситуації можуть виникати звинувачення у сексизмі. На це Сєнкевич відповів, що у міської ради «з цим усе нормально».

— До нас зайдуть фонди, які захищають всіх і звинуватять Миколаївську міську раду ще й в сексизмі. Нащо воно мені потрібно потім з цим розбиратися, — сказала депутат. — Ні-ні, в нас з сексизмом все нормально, — сказав мер. — Регулярно, — відповіла Олена Кісельова.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади.

Обшуки мер Олександр Сєнкевич назвав надуманими, а дії правоохоронців — піаром. Однак у той же день у обласній прокуратурі відповіли меру, розцінивши його слова як спробу відвернути увагу від реальних порушень та поставити під сумнів законність слідчих дій.