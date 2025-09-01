Росія заявила, що Путін із Трампом не домовлялися про зустріч із Зеленським. Фото: Getty Images

Помічник глави РФ Юрій Ушаков заперечив інформацію про можливі домовленості між Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом щодо переговорів за участю Володимира Зеленського.

Про це пишуть російські медіа «РИА Новости» і ТАСС.

За словами Юрія Ушакова, під час зустрічі на Алясці Путін і Трамп лише «узгодили, як діяти далі» в контексті війни проти України. При цьому він наголосив, що жодних конкретних пропозицій про підвищення рівня переговорів наразі немає.

«Домовленостей між Путіним і Трампом про зустріч президента Росії із Зеленським або про тристоронню зустріч не було», — заявив Юрій Ушаков.

Напередодні президент України Володимир Зеленський нагадав, що вже минуло два тижні з того моменту, як Дональд Трамп дав Росії 14 днів на підтвердження готовності до переговорів на рівні лідерів.

«Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, — це продовжує війну. Усі сигнали від них саме про це», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Путін погодився зустрітися із Зеленським.

А згодом Путін під час розмови із Трампом запропонував провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.