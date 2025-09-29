Російська дестабілізація програє, — Зеленський привітав президентку Молдови з перемогою її партії

Зеленський привітав президентку Молдови з перемогою її партії на виборах. Ілюстративне фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Майю Санду з перемогою її партії на парламентських виборах.

За словами президента, результати голосування засвідчили, що російські спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові зазнали поразки.

— Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі — виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації — нічого із цього не спрацювало, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також у телефонній розмові підкреслив, що Україна й надалі підтримуватиме Молдову та співпрацюватиме.

— Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива — безпекова, економічна, а отже, і соціальна, — зауважив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що за результатами обробки 99,56% протоколів, на парламентських виборах лідирує правляча проєвропейська партія «Дія і солідарність», заснована президенткою країни Маєю Санду.

Парламентські вибори в Молдові

28 вересня у Молдові відбулися парламентські вибори, які можуть визначали подальший курс країни — до Євросоюзу чи у бік посилення зв’язків із Росією.

На фоні цього 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Згодом Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.

Вже 23 вересня у Молдові провели понад 30 обшуків через підозру втручання РФ у вибори.

Враховуючи це президент України Володимир Зеленський закликав ЄС підтримати Молдову, щоб не повторити помилку з Грузією.

В медіа повідомили, що Росія вербує сотні православних священників у Молдові аби вони стали інструментом російської пропаганди напередодні парламентських виборів.

У день парламентських виборів у Молдові, 28 вересня, на низці закордонних виборчих дільниць повідомили про нібито замінування. Такі сигнали надійшли з Брюсселя, Рима, Генуї, Бухареста, Ешвілля та Аліканте.