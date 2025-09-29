  • понеділок

    29 вересня, 2025

  • 18.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 18.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російська дестабілізація програє, — Зеленський привітав президентку Молдови з перемогою її партії

Зеленський привітав президентку Молдови з перемогою її партії на виборах. Ілюстративне фото: Офіс президента УкраїниЗеленський привітав президентку Молдови з перемогою її партії на виборах. Ілюстративне фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Майю Санду з перемогою її партії на парламентських виборах.

За словами президента, результати голосування засвідчили, що російські спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові зазнали поразки.

— Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі — виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації — нічого із цього не спрацювало, — зазначив Володимир Зеленський.  

Президент також у телефонній розмові підкреслив, що Україна й надалі підтримуватиме Молдову та співпрацюватиме.

Реклама

— Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива — безпекова, економічна, а отже, і соціальна, — зауважив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що за результатами обробки 99,56% протоколів, на парламентських виборах лідирує правляча проєвропейська партія «Дія і солідарність», заснована президенткою країни Маєю Санду.

Парламентські вибори в Молдові

28 вересня у Молдові відбулися парламентські вибори, які можуть визначали подальший курс країни — до Євросоюзу чи у бік посилення зв’язків із Росією.

На фоні цього 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Згодом  Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.

Вже 23 вересня у Молдові провели понад 30 обшуків через підозру втручання РФ у вибори.

Враховуючи це президент України Володимир Зеленський закликав ЄС підтримати Молдову, щоб не повторити помилку з Грузією.

В медіа повідомили, що Росія вербує сотні православних священників у Молдові аби вони стали інструментом російської пропаганди напередодні парламентських виборів.

У день парламентських виборів у Молдові, 28 вересня, на низці закордонних виборчих дільниць повідомили про нібито замінування. Такі сигнали надійшли з Брюсселя, Рима, Генуї, Бухареста, Ешвілля та Аліканте.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Влаштує зупинка по лінії фронту, якщо завтра буде зупинення вогню, — Зеленський про території
Зеленський попередив про ризики з боку Придністров’я, якщо Молдова обере проросійський парламент
Орбан попросив Зеленського «перестати чіпати» Угорщину після інциденту з дроном
Реклама

Читайте також:

новини

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

Даріна Мельничук
новини

На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — 1

Світлана Іванченко
новини

Не знадобилось: Миколаїв подарує Чорноморську обладнання за ₴4 млн

Катерина Середа
новини

«Домовитись з чудовим Панченком, а він з Сєнкевичем», — у мерії Миколаєва пояснили депутату, як направити гроші на округ

Аліса Мелік-Адамян
новини

HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Орбан попросив Зеленського «перестати чіпати» Угорщину після інциденту з дроном
Зеленський попередив про ризики з боку Придністров’я, якщо Молдова обере проросійський парламент
Влаштує зупинка по лінії фронту, якщо завтра буде зупинення вогню, — Зеленський про території

«Домовитись з чудовим Панченком, а він з Сєнкевичем», — у мерії Миколаєва пояснили депутату, як направити гроші на округ

Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг

4 години тому

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

Даріна Мельничук

Головне сьогодні