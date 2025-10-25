  • субота

    25 жовтня, 2025

  • 13.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 25 жовтня , 2025 субота

  • Миколаїв • 13.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Представник Росії Дмитрієв заявив, що США, Україна та Москва «близькі до дипломатичного вирішення війни»

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв. Фото: Getty ImagesСпецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв. Фото: Getty Images

Фінансист і переговорник від Росії Кирило Дмитрієв заявив, що США, Україна та Москва вже наблизилися до досягнення дипломатичного врегулювання війни.

Про це він розповів в інтерв’ю CNN після прибуття до Вашингтона. Незабаром в місті має пройти зустріч між Кирилом Дмитрієвом та американськими чиновниками.

За словами економічного посланця РФ, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіном все ж відбудеться, але, ймовірно, пізніше.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп скасував переговори з російською стороною в Будапешті. За попередньою інформацією їх перенесли через відсутність прогресу у мирних зусиллях та небажання Росії робити кроки назустріч.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

— Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення, — заявив на це Кирило Дмитрієв.

Під час інтерв’ю журналіст нагадав, що президент України Володимир Зеленський погодився на замороження лінії фронту для подальшого припинення вогню, та запитав, чому аналогічних кроків не робить Путін. Дмитрієв відповів, що Москва прагне не просто перемир’я, а «фінального рішення» для завершення війни.

— Це великий крок з боку президента Зеленського — визнати, що йдеться про лінії фронту. Знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти — тому насправді, я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна розробити, — зазначив представник Кремля.

Очікується, що Кирило Дмитрієв проведе зустрічі з представниками адміністрації Дональда Трампа для обговорення майбутніх відносин між США та Росією. Зокрема, як повідомляє Axios, він планує переговори зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, раніше США запровадили санкції проти «Роснефті» та «Лукойлу» за відмову Кремля від мирних переговорів.

Останні новини про: США

Частину східного крила Білого дому знесли: Трамп будує велику бальну залу
ЄС запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії: серед них — заборона імпорту газу
США запровадили санкції проти «Роснефті» та «Лукойлу» за відмову Кремля від мирних переговорів, — Бессент
Реклама

Читайте також:

новини

Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

Катерина Середа
новини

Сєнкевича спитали про позбавлення громадянства Труханова: «Хто я, щоб коментувати рішення президента?»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова

Юлія Бойченко
новини

Кім, Сєнкевич і Терехов провели у Миколаєві воркшоп прифронтових міст: «Політики тут немає»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Довелося звільнити 43% працівників мерії, — мер Очакова про бюджет міста після вилучення військового ПДФО

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: США

США запровадили санкції проти «Роснефті» та «Лукойлу» за відмову Кремля від мирних переговорів, — Бессент
ЄС запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії: серед них — заборона імпорту газу
Частину східного крила Білого дому знесли: Трамп будує велику бальну залу

Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

Катерина Середа

На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі: горіли дрова, житловий будинок і автомобіль

Доба на Херсонщині: через обстріли загинуло троє людей, серед поранених — діти