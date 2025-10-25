Представник Росії Дмитрієв заявив, що США, Україна та Москва «близькі до дипломатичного вирішення війни»

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв. Фото: Getty Images

Фінансист і переговорник від Росії Кирило Дмитрієв заявив, що США, Україна та Москва вже наблизилися до досягнення дипломатичного врегулювання війни.

Про це він розповів в інтерв’ю CNN після прибуття до Вашингтона. Незабаром в місті має пройти зустріч між Кирилом Дмитрієвом та американськими чиновниками.

За словами економічного посланця РФ, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіном все ж відбудеться, але, ймовірно, пізніше.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп скасував переговори з російською стороною в Будапешті. За попередньою інформацією їх перенесли через відсутність прогресу у мирних зусиллях та небажання Росії робити кроки назустріч.

— Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення, — заявив на це Кирило Дмитрієв.

Під час інтерв’ю журналіст нагадав, що президент України Володимир Зеленський погодився на замороження лінії фронту для подальшого припинення вогню, та запитав, чому аналогічних кроків не робить Путін. Дмитрієв відповів, що Москва прагне не просто перемир’я, а «фінального рішення» для завершення війни.

— Це великий крок з боку президента Зеленського — визнати, що йдеться про лінії фронту. Знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти — тому насправді, я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна розробити, — зазначив представник Кремля.

Очікується, що Кирило Дмитрієв проведе зустрічі з представниками адміністрації Дональда Трампа для обговорення майбутніх відносин між США та Росією. Зокрема, як повідомляє Axios, він планує переговори зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, раніше США запровадили санкції проти «Роснефті» та «Лукойлу» за відмову Кремля від мирних переговорів.