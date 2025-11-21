Зеленський звернувся до українців: Треба припинити срач, це найважчий час з моментів нашої історії

Володимир Зеленський записав звернення до українців. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у відеозверненні. Він підтвердив існування «мирного плану» Дональда Трампа і заявив, що зараз країна «може бути перед дуже складним вибором».

Відео опубліковане у соціальних мережах українського лідера.

— Зараз один із найважчих моментів нашої історії. Нині тиск на Україну один із найважчих. Зараз Україна може постати перед дуже складним вибором. Чи втрата гідності, чи ризик втрати ключового партнера, — сказав президент.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про два варіанти. Перший — погодитись на запропоновані 28 пунктів мирного плану, які він назвав «складними». Другий — зіткнутися з «вкрай важкою зимою», яка може виявитися найважчою за весь час, і пов'язаними з цим ризиками.

При цьому він каже, що за будь-якого обговорення Київ наполягатиме на обліку національного українського інтересу.

— Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії, — сказав він і пообіцяв, що Україна працюватиме швидко.

Окремо Володимир Зеленський наголосив на необхідності припинити срач» і «політичні ігрища».

— Ви — дорослий, розумний, свідомий народ, який неодноразово це доводив. Який розуміє, що в цей час буде багато тиску – політичного, інформаційного, різного – щоб послабити нас, щоб насварити нас. Ворог не спить і робитиме все, щоб у нас нічого не вийшло, — сказав Зеленський.

Мирний план Дональда Трампа

20 листопада президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт мирного плану. За оцінкою американської сторони, він може активізувати дипломатію. Повідомляли, що Володимир Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

План вже прокоментували у Європі. Зокрема міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен висловилася щодо інформації про так званий «мирний план». Вона наголосила, що якщо зміст плану справді відповідає тому, що публікують медіа, то такі пропозиції не можуть бути прийнятними ані для України, ані для європейських партнерів. За її словами, оприлюднені ідеї «виглядають так, ніби написані у Москві» та фактично ігнорують основні принципи Статуту ООН.

Пізніше видання Axios оприлюднило основні положення 28-пунктного «мирного плану»адміністрації президента США Дональда Трампа, згідно з яким Україна має піти на поступки Росії — відмовитися від частини територій, обмежити чисельність армії та закріпити в Конституції відмову від вступу до НАТО. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що за новим мирним планом США і Україна, і Росія «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

Водночас у Росії станом на 21 листопада стверджують, що офіційно не отримували від США нових пропозицій щодо завершення війни проти України.