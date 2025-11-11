  • вівторок

Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду

Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»

Генеральний підрядник «Автострада» заявив, що виходить на завершальний етап будівництва нових очисних споруд для Миколаєва та запевнив, що це забезпечать містян чистою питною водою.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що завершення основних будівельних робіт та монтажу обладнання заплановане до кінця 2025 року, а у першому кварталі 2026 року розпочнуться пусконалагоджувальні роботи та благоустрій території.

Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»
Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»
Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»
Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»

За даними «Автострада», нова фільтрувальна станція матиме сучасну багаторівневу систему очищення та відповідатиме чинним стандартам безпеки й якості. Після запуску вода, що надходитиме новим магістральним водогоном з Південного Бугу, повністю відповідатиме нормативам питної води.

Технологія очищення передбачає кілька етапів:

  • Попереднє дозування активованого вугілля у пульпі для покращення запаху, смаку й кольору води;

  • Використання реагентів (сірчаної кислоти, перманганату або гіпохлориту натрію) для корекції pH і знезараження;

  • Застосування коагулянтів і флокулянтів у реакційних камерах для укрупнення частинок;

  • Фільтрацію на мікрофільтрах DynaDisc, що забезпечують високий рівень очищення за рахунок механічної фільтрації;

  • Остаточне знезараження гіпохлоритом натрію у резервуарі попередньо очищеної води;

  • Подачу води до діючих міських очисних споруд для фінальної обробки перед надходженням у мережу.

«Дискова фільтрація — оптимальне рішення для умов, коли терміни реалізації стислі, а будівельна площа обмежена. Ця технологія вже успішно застосовується в низці країн ЄС, зокрема у Швеції та Німеччині, демонструючи високу ефективність і надійність у компактних системах очищення води», — йдеться у повідомленні.

Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»
Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»
Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»
Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду. Фото: «Автострада»

В компанії запевняють, що будівництво триває цілодобово. Зокрема, на об’єкті задіяли понад 500 фахівців компанії та понад 100 одиниць техніки. Наразі виконуються монтаж технологічного обладнання, влаштування монолітного конструктиву, збірного залізобетонного перекриття та оздоблювальні роботи.

Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що питна вода у водомережі може з’явитися у лютому 2026 року.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в нещодавньому інтервʼю казав, що питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже за пів місяця — місяць. Саме стільки потрібно, щоб завершити всі роботи на очисних спорудах і отримати офіційні висновки лабораторій.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом. Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

Нині до кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.

Кім розповів, коли в кранах миколаївців зʼявиться питна вода
Сєнкевич вважає, що пити воду з крану миколаївці зможуть у лютому 2026 року, а не за місяць
Сєнкевич каже, що точки видачі питної води у Миколаєві будуть безкоштовні до кінця війни
Сєнкевич каже, що точки видачі питної води у Миколаєві будуть безкоштовні до кінця війни
Сєнкевич вважає, що пити воду з крану миколаївці зможуть у лютому 2026 року, а не за місяць
Кім розповів, коли в кранах миколаївців зʼявиться питна вода

