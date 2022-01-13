В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний некоторые представители администрации зарабатывают более 100 тысяч гривен в месяц в то время, как медперсонал, работающих с больными COVID-19 ­— 20-25 тысяч гривен.

Об этом рассказала исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Она отметила, что медицинские работники, которые работаю в ковидных отделениях — «они работают и зарабатывают на себя». Эти сотрудники должны получать 100-300% надбавки и хорошую заработную плату. Ярослава Студзинская отметила, что на самом деле медработники в «инфекционке» получают около 25 тысяч гривен в месяц в то время, как неработающие с пациентами представители администрации более 100 тысяч гривен в месяц.

— Есть люди, которые абсолютно не работают с «ковидом», они не относятся к сотрудникам из учреждения, работающим с пациентами. Но они получают какие-то непонятные надбавки, премии, выслуги, — рассказала Ярослава Студзинская.

Исполняющая обязанности директора «инфекционки» заявила, что персонал, который сейчас раскачивает обстановку в больнице, как раз и относятся к сотрудникам с высокой заработной платой и надбавками.

— Вот это переломный момент. У меня он тоже был, когда я увидела эти цифры. Потому что я знаю, сколько получает врач и есть люди, которые получают более сотни тысяч гривен. Это ломает сознание. Так не должно быть. Те люди, которые кричат, вот вам ответ. Тут больше ничего говорить не нужно. Весь персонал, который прибегает покричать — это люди хорошо оплачены. Вот и все. Те люди, которые работают на зарплату, они и работают, — подчеркнула Ярослава Студзинская.

Ранее исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская рассказала, что аванс сотрудникам больницы был выплачен с нарушениями.

Напомним, сегодня комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА рекомендовала руководству КНП «Николаевский областной Центр лечения инфекционных болезней» привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых работников предприятия и по фактам выявленных нарушений направить обращение в компетентные органы.

Ранее адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначения новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета.

В своб очередь, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

В среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.