Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированных российских ударов по Украине в понедельник 10 октября погибли 12 человек, более 80 получили травмы и ранения.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

— К сожалению, 12 человек сегодня погибли от этой террористической атаки, более 80 ранены или травмированы, — сказал он.

Отметим, что Владимир Зеленский записал видеообращение на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Шевченко в Киеве, куда утром российские военные ударили ракетой.

— Российская армия специально нанесла эти удары именно в утренний час пик. Это характерная тактика террористов: они хотели нагнать больше страха и задеть больше людей. Она тронули, они тронули весь мир, – сказал он.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.