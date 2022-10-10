В Николаевской, Запорожской, Одесской и Черкасской областях возобновили электроснабжение, нарушенное в результате российских атак 10 октября.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

«В части регионов, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов, подача электричества уже возобновлена. По состоянию на это время: Харьковщина — возобновлены поставки электроэнергии на 50%, энергетикам нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов.

Полтавщина — восстановлено почти везде.

Николаевщина, Запорожье, Одесщина – подключены.

Черкассы — есть.

Хмельницкий — в большей части города есть свет, в некоторых городах и районах еще нужно поработать, чтобы дать людям энергию.

Черниговщина, Сумщина, Киев и Киевщина, Львовщина, Тернопольщина, Днепропетровщина — работаем. Где-то нужны часы, где-то нужно подождать чуть больше, но результат будет повсюду», — сказал глава государства.

Владимир Зеленский заверил, что все объекты, поврежденные ударом российских террористов в понедельник, будут восстановлены, это лишь вопрос времени.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.