В Николаевской, Запорожской, Одесской и Черкасской областях возобновили электроснабжение, нарушенное в результате российских атак 10 октября.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
«В части регионов, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов, подача электричества уже возобновлена. По состоянию на это время:
Харьковщина — возобновлены поставки электроэнергии на 50%, энергетикам нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов.
Полтавщина — восстановлено почти везде.
Николаевщина, Запорожье, Одесщина – подключены.
Черкассы — есть.
Хмельницкий — в большей части города есть свет, в некоторых городах и районах еще нужно поработать, чтобы дать людям энергию.
Черниговщина, Сумщина, Киев и Киевщина, Львовщина, Тернопольщина, Днепропетровщина — работаем. Где-то нужны часы, где-то нужно подождать чуть больше, но результат будет повсюду», — сказал глава государства.
Владимир Зеленский заверил, что все объекты, поврежденные ударом российских террористов в понедельник, будут восстановлены, это лишь вопрос времени.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.
Вечером Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в первой половине дня 10 октября.
В Николаевской, Запорожской, Одесской и Черкасской областях возобновили электроснабжение, нарушенное в результате российских атак 10 октября.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
«В части регионов, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов, подача электричества уже возобновлена. По состоянию на это время:
Харьковщина — возобновлены поставки электроэнергии на 50%, энергетикам нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов.
Полтавщина — восстановлено почти везде.
Николаевщина, Запорожье, Одесщина – подключены.
Черкассы — есть.
Хмельницкий — в большей части города есть свет, в некоторых городах и районах еще нужно поработать, чтобы дать людям энергию.
Черниговщина, Сумщина, Киев и Киевщина, Львовщина, Тернопольщина, Днепропетровщина — работаем. Где-то нужны часы, где-то нужно подождать чуть больше, но результат будет повсюду», — сказал глава государства.
Владимир Зеленский заверил, что все объекты, поврежденные ударом российских террористов в понедельник, будут восстановлены, это лишь вопрос времени.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.
Вечером Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в первой половине дня 10 октября.