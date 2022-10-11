На массированные ракетные удары РФ по украинским городам и объектам энергоинфраструктуры 10 октября украинцы отреагировали усиленными донатами на ВСУ — к вечеру понедельника задонатили более 227 млн грн.

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что на 20:30 Фонд Сергея Притулы и Сергей Стерненко собрали 206 млн грн на дроны RAM II UAV.

«Украинцы перевели 135 млн грн на банк фонда, 41 млн грн на банк Стерненко и 30 млн грн на счет фонда в Приватбанке. Собрание фонда «Вернись живым» в настоящее время — 5,9 млн грн, блогера Игоря Лаченкова — 16,5 млн грн. Собранные деньги блоггер переведет фондам Притулы и «Вернись живым», — пишет издание.

На вечер 10 октября украинцы задонатили благотворительным фондам и волонтерам более 227 млн грн.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.