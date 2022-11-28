Российские оборонные позиции свидетельствуют о том, что оккупанты воспринимают перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что набор укреплений армии РФ на Кинбурнской косе и вокруг нее указывает, что захватчики не планируют удерживать позиции на самой Косе, если ВСУ начнут контрнаступление на нее.

«Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться на территории, непосредственно окружающей соединение Косы с материковой частью области», - предположили в ISW.

Специалисты объясняют, что уровневые линии обороны в этом регионе обеспечивают российские силы несколькими резервными позициями, если одна линия обороны упадет, а остальные останутся.

«Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска обеспокоены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада», - добавили в Институте изучения войны.

Ранее сообщалось, что если украинские войска возьмут под контроль Кинбурнскую косу в Николаевской области, то смогут отбивать удары со стороны российских оккупантов по подконтрольному Киеву побережью Черного моря.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что освобождение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что Вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье « НикВесты » «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».