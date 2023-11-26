Через негоду в Одесі, у понеділок 27 листопада школи проведуть дистанційні заняття. Садочки продовжать роботу в офлайн-режимі.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

«У звʼязку з очікуваним погіршенням погодних умов, 27 листопада одеські школи проведуть дистанційні заняття. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі», — написала вона.

Садочки продовжать працювати, однак батьків закликають за можливості залишити дитину вдома.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин стало майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди.