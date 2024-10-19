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У школах та садочках Миколаєва планують за ₴1 млн обрізати та спиляти дерева: їх використають для опалення

Зрубані дерева. Фото з Depositphotos.Зрубані дерева. Фото з Depositphotos.

Управління освіти Миколаївської міської ради замовило обрізку дерев у садочках та ліцеях міста на 1 мільйон гривень. Деревину використають для опалення.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Скриншот з ProzorroСкриншот з Prozorro

У тендерній документації вказано, що на територіях 18 садочків, 22 гімназіях та Міській станції юних техніків мають обрізати крони сухих та аварійних дерев, а також спиляти аварійні дерева. Усього мають спиляти 38 дерев, а обрізати 860 дерев.

Також зазначається, що деревина повинна бути у розмірі придатному для використання у твердопаливних  котлах

Дрова мають розвести у дитячий садок №104, Миколаївську гімназію №23, Миколаївську гімназію №16 та «Інклюзивно-ресурсний центр №2».

Наразі приймаються пропозиції учасників тендеру, аукціон стартує 28 жовтня.

Нагадаємо, що  10 вересня депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко повідомив, що алеї по вулиці Космонавтів, 142/15 у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, 12 вересня вирубка дерев продовжилась без жодних дозвільних документів. 

Також міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Своєю чергою, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті. 

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