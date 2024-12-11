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У Миколаєві будинки за 75 адресами залишились до ночі без опалення

У Миколаєві будинки до вечора залишились без опалення. Архівне фото У Миколаєві будинки до вечора залишились без опалення. Архівне фото "МикВісті"

У середу, 11 грудня, у миколаївських будинках за 75 адресами вимкнули опалення. Комунальники ремонтують мережі.

Про це повідомили у Миколаївській ТЕЦ.

Вказується, що роботи триватимуть до 00:00 11 листопада. Тепло відключили за такими адресами:

  • вулиця Павла Скоропадського (Адмірала Макарова), 62А
  • вулиця Адміральська, 10
  • вулиця Адміральська, 10 А
  • вулиця Адміральська, 12
  • вулиця Адміральська, 16
  • вулиця Адміральська, 17 А
  • вулиця Адміральська, 18
  • вулиця Адміральська, 19
  • вулиця Адміральська, 21
  • вулиця Адміральська, 23
  • вулиця Адміральська, 24
  • вулиця Адміральська, 37
  • в вулиця Адміральська, 41
  • вулиця Велика Морська, 58
  • вулиця Велика Морська, 47
  • вулиця Захисників Миколаєва (Декабристів), 4
  • вулиця Захисників Миколаєва (Декабристів), 4 А
  • вулиця Мала Морська, 23
  • вулиця Мала Морська, 25
  • вулиця Мала Морська, 3
  • вулиця Мала Морська, 7
  • вулиця Маріупольська, 13
  • вулиця Маріупольська, 16
  • вулиця Маріупольська, 31
  • вулиця Маріупольська, 33
  • вулиця Маріупольська, 4 А
  • вулиця Маріупольська, 5
  • вулиця Маріупольська, 7
  • вулиця Маріупольська, 9
  • вулиця Маріупольська, 36
  • вулиця Набережна, 17/3
  • вулиця Набережна, 17/4
  • вулиця Набережна, 17/5
  • вулиця Набережна, 17/6
  • вулиця Набережна, 3
  • вулиця Набережна, 5
  • вулиця Набережна, 7
  • вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), 40
  • вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), 48
  • вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), 49
  • вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), 51
  • вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), 53
  • вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), 54
  • вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), 56
  • вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), 80
  • вулиця Марка Кропивницького (Потьомкінська), 34
  • вулиця Аркасівська (Пушкінська), 2
  • вулиця Соборна, 2
  • вулиця Соборна, 4
  • вулиця Спаська, 32
  • вулиця Спаська, 33
  • вулиця Спаська, 40
  • вулиця Спаська, 40 а
  • вулиця Спаська, 50
  • вулиця Спаська, 52
  • вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська), 1
  • вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська), 3
  • вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська), 5
  • вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська), 7
  • вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська), 9 А
  • вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська), 9 Б
  • вул. Шевченка, 64
  • вулиця Шевченка, 64 А
  • вулиця Шевченка, 67
  • вулиця Шевченка, 69
  • вулиця Шевченка, 69 А
  • вулиця Шевченка, 71
  • вулиця Шевченка, 81
  • вулиця Шевченка, 75
  • вулиця Шнеєрсона, 2
  • вулиця Шнеєрсона, 2 А
  • вулиця Шнеєрсона, 2 Б
  • вулиця Шнеєрсона, 37
  • вулиця Шнеєрсона, 4
  • проспект Центральний, 84
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Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Опалювальний сезон у Миколаєві стартує з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради. 

Ще під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Водночас нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання. 

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

А на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

Також нагадаємо, що у пʼятницю, 29 листопада, під час блекауту більше 92% мешканців Миколаєва були забезпечені постійним опаленням. Проблеми з опаленням були пов’язані з логістичними труднощами та потребою раціонального використання ресурсів.

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