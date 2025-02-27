Франція з жовтня обговорює з Україною видобуток корисних копалин

Себастьян Лекорню Фото: Routers

Франція та Україна з жовтня 2024-го обговорюють використання українських корисних копалин для оборонної промисловості Франції.

Про це заявив голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню, передає видання franceinfo.

Зазначається, що Франція працює над питанням корисних копалин ще з минулого року, коли президент Володимир Зеленський, під час візиту до Парижу, «включив питання сировини до свого плану перемоги». Він уточнив, що український лідер зробив низку пропозицій не лише Сполученим Штатам Америки (США), але й Франції.

«Володимир Зеленський і його команда побачили, що це питання сировини може бути одним із елементів транзакції з нами, щоб створити витримку. Отже, президент Трамп, він це не повністю вигадав, тому що це зробили самі українці», — пояснив Себастьян Лекорню.

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Голова Міністерства оборони Франції додав, що корисні копалини використовуватимуться для виробництва військових матеріалів. Оборонна промисловість Франції потребує низку сировинних матеріалів, які будуть ключовими в питанні виготовлення французьких систем озброєнь протягом наступних 30 або 40 років.

«Хочемо ми цього чи ні, але економічні питання завжди переплітаються з питаннями військово-стратегічними чи безпековими. У будь-якому випадку, це особливо стосується енергетики», — додав він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Однак згодом Дональд Трамп заявив, що має намір відновити угоду з Україною щодо рідкоземельних мінералів.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Потім адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва.

Пізніше в Офісі президента України повідомили, що наразі у документі залишаються пункти, які викликають певні питання, зокрема, у контексті гарантій безпеки.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин цього або наступного тижня.

Також Європейський Союз запропонував українським посадовцям альтернативну угоду щодо доступу до корисних копалин України на тлі переговорів Києва про аналогічну співпрацю зі США.