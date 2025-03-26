У Миколаєві ОСББ завдяки сонячним панелям вдвічі заощадило на електроенергії за місяць

Сонячна елекростанція на даху. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві вже 11 ОСББ встановили сонячні системи за програмою «Грін дім». Тепер вони мають можливість забезпечувати електроенергією свої будинки. Також ще два проєкти в процесі реалізації.

Про це розповіла співзасновниця і керуюча партнерка Центру житлового фонду та розвитку підприємств міста Миколаїв Тетяна Тимошина під час онлайн-семінару «Сонячна енергія в ОСББ. Практичні питання».

За її словами, проєкти по встановленню сонячних станцій реалізовуються у межах програми «Грін дім» від фонду Енергоефективності та «Теплий Миколаїв» від міста. За цими програмами ОСББ надається компенсація за придбане обладнання та виконані роботи. Загалом для участі у проєкті подали заявки 20 ОСББ міста, вже змонтовано 11 станцій, в процесі монтажу – 2.

Кількість поданих заявок від ОСББ на встановлення сонячних станцій. Скриншот з відео

Також вона розповіла про досвід роботи сонячної станції на прикладі ОСББ «Висотка», якому вдалося за місяць у зимовий час значно заощадити на електроенергії.

«У них генерація по розрахункам 92400 кВт/годин на рік. Але вже за лютий у нас є певні результати, як спрацювала ця станція. В зимові місяці ОСББ споживає десь 8000 кВт. Але коли була встановлена станція, до неї підключено два глибинних насоса, осмос, дахова котельня, загальнобудинкова територія, освітлення підїздів, відкриття та закриття автоматичних дверей. За лютий генерація склала 4166 кВт, тобто ОСББ за місяць в два рази менше заплатила за електроенергію, ніж раніше», — розповіла вона.

Приклад економії елекроенергії в ОСББ «Висотка». Скриншот з відео

За рахунок генерації від сонячних батарей, ОСББ можуть освітлювати поїзди та території біля будинків, заряджати гаджети та електромобілі, забезпечувати електропостачання для всіх типів насосів та відеокамер. Однак фахівці зазначають, що перш ніж вирішувати яку станцію встановлювати, необхідно розрахувати, для яких потреб вона потрібна і яка потужність для цього необхідна.

Також сонячна електростанція нещодавно була встановлена на даху в ОСББ «Північна зірка 4». Голова правління Світлана Нестеренко розповіла, що станція запрацювала з березня 2025 року у тестовому режимі.

Характеристики сонячної електростанції:

сонячні панелі — 20 кВт (загалом 36 панелей);

інвертор — 25 кВт;

акумулятори — 50 кВт.

Характеристики сонячної станції, встановленої в ОСББ «Північна зірка 4». Скриншот з відео

Крім того, у Миколаєві у лютому цього року запрацювала сонячна електростанція на даху ОСББ в мікрорайоні Північний. Завдяки панелям енергія сонця живить ліфти, систему відеоспостереження, домофон, насоси свердловини, інтернет-обладнання, автоматичні ворота, освітлення будинку та прибудинкової території.

Нагадаємо, що наразі «Фонд енергоефективності» призупинив прийом заявок за програмою «ГрінДІМ». Проте містян інформують, що вони можуть залишити свій запит, зареєструвавшись на сторінці Фонду та заповнивши форму для можливої участі після відновлення програми.

Нагадаємо, що у Миколаєві за кошти донорів протягом двох років встановили шість сонячних електростанцій на дахах медичних закладів.

Також нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Водночас відомо, що на обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії.