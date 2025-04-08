Після 20 квітня США можуть перейти до жорстких дій щодо Росії, — Подоляк

Михайло Подоляк, фото: parlament.ua

Сполучені Штати поки дотримуються стратегії м’якої дипломатії у переговорах про завершення війни в Україні, однак подальша поведінка Росії змушує Білий дім готуватися до жорсткішої відповіді.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, цитує «Уніан».

За його словами, 20 квітня стане своєрідним «психологічним дедлайном», після якого ситуація може змінитися кардинально. Росія зволікає з погодженням на припинення вогню, тоді як Україна швидко дала згоду на синхронізацію дій для мирного врегулювання.

Михайло Подоляк вважає, що Дональд Трамп, який активно бере участь у переговорному процесі, прагне швидких результатів. Він вибудував позицію США як головного посередника, що пропонує конкретні рішення. Однак затягування переговорів з боку Москви та геноцидні удари по Україні шкодять репутації американської дипломатії.

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На думку радника, після дедлайну США доведеться реагувати — або шляхом запровадження санкцій у форматі ембарго, або значним посиленням військової підтримки України, зокрема у сфері постачання ракет.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вже висловив невдоволення через інтенсивні обстріли України з боку Росії.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що влада Росії має у найближчі тижні вирішити, чи готові вони до завершення повномасштабної війни. За словами Марко Рубіо, США бажає завершити війну якомога раніше і має знати, чи хоче цього Росія.

Слід зазначити, що адміністрація Дональда Трампа останніми днями обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

За даними Reuters, після останніх раундів переговорів Білий дім і Держдепартамент дійшли висновку, що Володимир Путін активно чинить опір спробам США укласти довготривалу мирну угоду. У Вашингтоні обговорюють можливі економічні та дипломатичні заходи, які могли б змусити Кремль піти на поступки.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Путіну і вважає його налаштованим на мир, останні події змушують Білий дім сумніватися в намірах російського керівництва. В адміністрації розглядають варіанти додаткових санкцій і тарифів, які можуть бути запроваджені проти Росії.

Тим часом у Москві дали зрозуміти, що американські пропозиції щодо завершення війни для них неприйнятні, оскільки не враховують вимог Кремля, які він називає ключовими причинами конфлікту.